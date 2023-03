Jeremy Renner przerywa milczenie po wypadku. Pierwszy wywiad

Przypomnijmy, że 1 stycznia Jeremy Renner miał wypadek, po którym wciąż dochodzi do siebie. Aktor noworoczny poranek spędzał na odśnieżaniu drogi w pobliżu swojego domu w stanie Nevada, która z powodu śnieżycy stała się nieprzejezdna. Lokalna policja opowiedziała później o szczegółach na temat okoliczności zdarzenia. Okazało się, że gdy aktor próbował pomóc innemu uwięzionemu w zaspach kierowcy, należący do niego pług zaczął samoistnie się toczyć, a finalnie przejechał po nodze gwiazdora. Kierowcą, któremu chciał pomóc 52-letni gwiazdor, był jego siostrzeniec.

Jak podały amerykańskie media, Jeremy Renner był w znacznie poważniejszym stanie, niż wcześniej przypuszczano. Siostra aktora w jednym z wywiadów powiedziała, że jej brat był na początku w stanie krytycznym, ale jego stan uległ dużej poprawie. Portal Radar Online powołał się na osobę z bliskiego otoczenia Rennera, która powiedział, że stan aktora na początku był "gorszy niż ujawniono". Podobno Jeremy miał być świadomy, że wypadek niemal skończył się dla niego śmiertelnie.

Portal TMZ przekazał informacje, że Jeremy Renner miał mieć poważne problemy z oddychaniem po wypadku. Podobno doznał też silnego urazu głowy powiązanego z krwawieniem. Rzecznik aktora podał, że musiał on przejść do tej pory dwie operacje. Radar Online twierdzi, że w czasie jednej z nich konieczna była rekonstrukcja części klatki piersiowej, która na skutek wypadku zapadła się. Co ciekawe, sam Jeremy opowiedział o swoich zmaganiach z

tzw. mgłą mózgową. Kiedy dochodził do siebie po operacjach, miał zaburzenia koncentracji i zmysłów.



Jeremy Renner przerywa milczenie w sprawie wypadku

W pierwszej rozmowie po wypadku, którą przeprowadziła z Rennerem dziennikarka Diane Sawyer, gwiazdor przyznał, że ani na moment po wypadku nie stracił świadomości.

I dodał, że dzięki wypadkowi otrzymał wiele miłości i... tytanu. "Zdecydowałem, że przetrwam. [Uznałem], że to mnie nie zabije, nie ma mowy. Straciłem sporo zdrowia, ale zostałem wypełniony miłością i tytanem" - zażartował aktor.

Kiedy dziennikarka zapytała Rennera, czy kiedy patrzy w lustro, widzi nową twarz, aktor odparł: "Nie, widzę szczęściarza".

Wideo Jeremy Renner to open up in exclusive interview with Diane Sawyer l ABC News

Opowieścią o feralnym zdarzeniu podzielił się też siostrzeniec Rennera. "Widziałem go w kałuży krwi z jego głowy. Podbiegłem do niego. Nie myślałem, że był żywy" - wspomina siostrzeniec gwiazdora.

"Zrobiłbym to jeszcze raz, ponieważ [pług] jechał wprost na mojego siostrzeńca" - podkreślił Renner.

Premiera godzinnego wywiadu "Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview — A Story of Terror, Survival and Triumph" zaplanowana jest na 6 kwietnia w amerykańskiej telewizji ABC. Dzień później trafi on na platformę streamingową Hulu.

Jeremy Renner wraca do zdrowia

W wyniku wtypoadku Renner doznał on licznych urazów i złamał łącznie ponad 30 kości. Choć lekarze sugerują, że aktora czeka bardzo długa i żmudna rekonwalescencja, on wytrwale walczy o szybki powrót do dawnej sprawności.

Ta codzienna walka przyniosła już pierwsze efekty. Na początku lutego opowiedziała o nich Evangeline Lily , która odwiedziła Rennera. Jak ujawniła, była zdumiona błyskawicznym tempem, w jakim odzyskuje on siły. "Spodziewałam się, że będę siedziała przy jego łóżku, trzymając go za rękę, a on będzie jęczał z bólu, nie mogąc się ruszyć. Tymczasem Jeremy kręcił się po mieszkaniu i świetnie się bawił z przyjaciółmi. To cud, prawdziwy cud" - zdradziła aktorka w rozmowie z "Access Hollywood".