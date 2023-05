Jeremy Renner kończy z aktorstwem i zostanie politykiem?

W poniedziałek Jeremy Renner udał się do siedziby Senatu stanu Nevada, aby wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami lokalnej władzy. Aktor, który od miesięcy wraca do zdrowia po styczniowym wypadku, będzie pracował wraz z politykami nad nową ustawą. "To wielka przyjemność i zaszczyt zostać zaproszonym do świata polityki, aby móc reprezentować naszych ciężko pracujących obywateli" - pochwalił się na Instagramie zdobywca Satelity.

Jeremy Renner /jfizzy/Star Max/GC Images /Getty Images