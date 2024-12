Jennifer Love Hewitt gorzko o ageizmie. "Ludziom trudno zaakceptować, że już tak nie wyglądam"

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

Jennifer Love Hewitt w najnowszym wywiadzie poruszyła temat ageizmu. Twierdzi, że niektórzy fani mają problem z akceptacją jej wyglądu w wieku 45 lat, porównując go do tego sprzed dwóch dekad. "Mam wrażenie, że fani wybierają wiek, który ich zdaniem najlepiej cię reprezentuje, i nigdy nie powinno się go przekroczyć" - wyznała.

Jennifer Love Hewitt /Willy Sanjuan/Invision/AP /East News