​Jennifer Lopez zakładniczką na własnym weselu

To już drugi projekt filmowy związany z weselem, z którym związała się Jennifer Lopez. Niedawno ogłoszono, że wystąpi w komedii romantycznej "Marry Me", której głównym elementem fabuły będzie właśnie ślub. Teraz w planach aktorki jest sensacyjna komedia "Shotgun Wedding" opowiadająca o gościach weselnych, którzy zostają wzięci na zakładników. Popularnej J. Lo będzie w niej partnerował Armie Hammer.

Bohaterami filmu "Shotgun Wedding" będą Darcy (Lopez) i Tom (Hammer). Oboje właśnie szykują się do ślubu, na który zaprosili swoje rodziny. Im bliżej wesela, tym pojawia się coraz więcej wątpliwości z nim związanych. Wszystko jednak zejdzie na plan dalszy, gdy goście zostają wzięci na zakładników. Darcy i Tom będą musieli zrobić wszystko, by uratować życie swoich najbliższych. Chyba, że wcześniej młoda para sama się pozabija - czytamy w opisie fabuły filmu.



Jak podaje portal "The Hollywood Reporter", film "Shotgun Wedding" wyreżyseruje Jason Moore, twórca komedii "Pitch Perfect". Scenariusz napisali Mark Hammer ("Romans na dwie noce") i Liz Meriwether ("Sex Story"), a jednym z producentów będzie Ryan Reynolds.

"Nieodparty magnetyzm Jennifer i Armiego - zarówno osobno, jak i w parze - sprawia, że są idealnym duetem do zagrania w tej napakowanej akcją komedii. Oboje są niewiarygodnie zabawnymi aktorami, którzy sprawdzą się w scenach akcji. To, co wyróżnia nasz film od innych, to panująca między nimi zaraźliwa chemia. Nie oderwiecie od nich wzroku" - powiedziała Erin Westerman z produkującego film studia Lionsgate. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku przyszłego roku.

Inną weselną komedią, w której zobaczymy Jennifer Lopez, jest wyreżyserowany przez Kat Coiro film "Marry Me". Piosenkarka wcieli się w nim w rolę supergwiazdy musicali, Kat Valdez, która ma poślubić swojego narzeczonego, gwiazdę światowej muzyki - Bastiana (Maluma). Ceremonia ślubna dwójki celebrytów jest transmitowana na żywo w Internecie. Chwilę przed powiedzeniem sakramentalnego "tak" Kat odkrywa jednak, że Bastian zdradził ją z jej asystentką. Wtedy na scenie pojawia się rozwiedziony nauczyciel matematyki (Owen Wilson). Zdesperowana Kat, chcąc zemścić się na niewiernym narzeczonym, wyciąga matematyka z tłumu widzów i postanawia poślubić go zamiast Bastiana.