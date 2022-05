Jennifer Lopez pożegnała Raya Liottę. Wzruszający wpis

"Pierwszą rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy, jest to, że był tak miły dla moich dzieci" - tak swoje wspomnienia na temat zmarłego w czwartek Raya Liotty zaczyna Jennifer Lopez. Artystka miała z nim okazję współpracować na planie serialu "Uwikłana". We wpisie na Instagramie podkreśliła, że gwiazdor "Chłopców z ferajny" był nie tylko doskonałym aktorem, ale przede wszystkim otwartym i wrażliwym człowiekiem. I takim właśnie go zapamięta.

Jennifer Lopez i Ray Liotta /Peter Kramer/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images