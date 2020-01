​Jennifer Lopez porównana do... wystawy sklepowej

Imponująca suknia balowa od Valentino, w której Jennifer Lopez pojawiła się na gali wręczenia Złotych Globów, była jedną z najbardziej oryginalnych i intrygujących stylizacji tej imprezy. Powłóczysta kreacja, ozdobiona olbrzymią, zielono-złotą kokardą, stała się też obiektem żartów internautów. Memy na jej temat są hitem sieci.

Jennifer Lopez wie, jak przykuć uwagę fanów z całego świata /Daniele Venturelli/WireImage /Getty Images

Ceremonia wręczenia Złotych Globów to dla gwiazd okazja do zaprezentowania efektownych strojów od najlepszych projektantów. Podobnie jak miało to miejsce w minionych latach, podczas tegorocznej edycji wydarzenia na czerwonym dywanie pojawiło się wiele zjawiskowych stylizacji, które z pewnością na długo zostaną nam w pamięci. Jedną z najszerzej komentowanych kreacji była ta, w której na galę przybyła Jennifer Lopez.



Nominowana do nagrody za występ w filmie "Ślicznotki" gwiazda, wybrała na tę okazję imponującą balową suknię od Valentino. Kreacja udekorowana olbrzymią zielono-złotą kokardą budzi sprzeczne emocje - jedni zachwycają się efektownym fasonem, inni zaś wyśmiewają go, porównując strój Lopez do prezentu świątecznego. Sensacyjna suknia pochodząca z kolekcji jednego z najbardziej uznanych na świecie domów mody, stała się bohaterką memów, w których internauci nie szczędzą piosenkarce kpin.

"Jennifer Lopez wygląda jak świąteczna wystawa sklepowa" - napisał jeden z użytkowników Twittera. "Nie, to nie jest impreza gwiazdkowa, skarbie" - szydził inny. "Może wybierając tę ohydną sukienkę J.LO. chciała ukarać komitet Złotych Globów, bo wiedziała, że i tak nie otrzyma nagrody" - zastanawiał się cynicznie kolejny internauta.

Choć wśród publikowanych w mediach społecznościowych memów dominują porównania sukni Lopez do opakowań świątecznych prezentów, niektórzy pokusili się o nieco bardziej finezyjne skojarzenia. Jeden z użytkowników Twittera zwrócił uwagę, że kreacja wokalistki przypomina słynną sukienkę Phoebe Buffay, bohaterki "Przyjaciół", która w jednym z odcinków zakrywała plamę z hummusu świątecznym stroikiem.

Warto przypomnieć, że Lopez została w tym roku okrzyknięta ikoną mody przez Council of Fashion Designers of America. Prezes tej organizacji, uzasadniając ten werdykt, podkreślał, że styl gwiazdy jest śmiały i bezkompromisowy, a fani na całym świecie pilnie śledzą jej kolejne stylizacje. Odważna kreacja, w której gwiazda zaprezentowała się na gali Złotych Globów, zdaje się potwierdzać tę tezę. Bo choć kontrowersyjna suknia od Valentino nie została zbyt ciepło przyjęta, trzeba przyznać, że stroje Jennifer Lopez niezmiennie rozgrzewają wyobraźnię fanów do czerwoności.