Ben Affleck i Jennifer Lopez zostali przyłapani przez paparazzi na gorącym pocałunku! Od tygodni amerykańskie portale rozpisywały się o tym wielkim powrocie, jednak dopiero teraz zobaczyliśmy romantyczne zdjęcia pary. Już niedługo usłyszymy o zaręczynach?

Ben Affleck i Jennifer Lopez /James Devaney/WireImage /Getty Images

Jeszcze kilka miesięcy temu Jennifer Lopez była narzeczoną Alexa Rodrigueza, jednak tamten związek to już przeszłość. Para rozstała się a od dłuższego czasu amerykańskie portale informowały o tym, że piosenkarka wróciła do swojej dawnej miłości, aktora Bena Afflecka. Do sieci trafiały kolejne fotografie, na których mogliśmy zobaczyć tę dwójkę razem, jednak dopiero teraz zobaczyliśmy zdjęcia, które rozwiały wszelkie wątpliwości co do powrotu związku, który fani nazwali "Bennifer".

Paparazzi przyłapali parę na pocałunku, a fotografie trafiły do poniedziałkowego wydania "New York Post" oraz do sieci. Pocałunek miał miejsce w niedzielę w eleganckiej restauracji sushi w Malibu. Przedstawiciele gwiazd nie zdecydowali się na komentarz w sprawie łączącej je relacji.

Związek Bena Afflecka i Jennifer Lopez elektryzuje świat show-biznesu. W ostatnich tygodniach para jest jednym z głównych tematów najpopularniejszych serwisów plotkarskich świata. Magazyn "Women's Day" poinformował nawet, że Ben już oświadczył się ukochanej kilka tygodni temu, a teraz wspólnie przygotowują się do ceremonii ślubu.



"Jen chce dziewczynki w grupie druhen, a nawet poprosił byłą żonę Bena, Jennifer Garner o jej błogosławieństwo. Ben chce, aby chłopcy byli drużbami z jego bratem na czele" - czytamy w magazynie

Czy sensacyjne doniesienia o tak szybkich zaręczynach okażą się prawdą? Zapewne dowiemy się o tym dopiero gdy zobaczymy zdjęcia ze ślubu. Internauci mocno dopingują parę i nie mogą się doczekać, aż gwiazdy potwierdzą swój związek.

