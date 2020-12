Jennifer Lopez agentką w nowej produkcji Netfliksa

Jennifer Lopez, która nieźle radzi sobie też jako aktorka, podąży tropem seryjnego mordercy w nowym thrillerze wyprodukowanym przez platformę Netflix. Podstawą scenariusza tego filmu będzie bestsellerowa powieść "The Cipher" Isabelli Maldonado.

Jennifer Lopez jest jedną z najlepiej zarabiających kobiet /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

Słynna wokalistka wcieli się w filmie "The Cipher" w rolę agentki FBI Niny Guerrery.



Gdy była 16-letnią dziewczyną, uniknęła śmierci z rąk seryjnego mordercy. Po latach znów się z nim styka. Staje się to po tym, gdy Guerrera umieszcza w sieci wideo, na którym prezentuje swoje umiejętności w walce wręcz. Nagranie staje się hitem internetu. Trafia na nie również morderca, któremu przed laty uciekła. Aby ją zwabić morderca dokonuje zbrodni, która sprawia, że Guerrera dołączy do śledztwa w tej sprawie. Jako tytułowy "The Cipher", umieszcza w internecie kolejne zakodowane zagadki dotyczące swoich makabrycznych zbrodni, zapraszając do krwawej zabawy wszystkich internautów.



Wydana na początku listopada tego roku książka Maldonado to pierwsza z serii powieści, której bohaterką jest Nina Guerrera. Na przyszły rok zaplanowana została premiera drugiej części tego cyklu zatytułowanej "A Different Dawn". Jeśli więc ekranizacja pierwszej książki serii odniesie sukces, można liczyć na to, że Jennifer Lopez wcieli się w dzielną agentkę FBI ponownie.

Słynna J. Lo, oprócz tego, że zagra główną rolę w filmie "The Cipher", zajmie się też jego produkcją. Scenariusz napisze sama autorka książki Isabella Maldonado. Informacje o projekcie ekranizacji "The Cipher" podał portal "Variety".

"The Cipher" to jeden z wielu aktorskich projektów, z jakimi związana jest Jennifer Lopez. Artystkę zobaczymy m.in. w dwóch komediach: "Marry Me" oraz "Shotgun Wedding".



W pierwszym wcieli się w postać zdradzonej gwiazdy pop, która, by zemścić się na swoim partnerze, weźmie ślub z osobą spoza branży muzycznej (Owen Wilson). Z kolei "Shotgun Wedding" opowie o gościach wesela, których terroryści biorą na zakładników. Obok Lopez wystąpi w nim też Armie Hammer. J. Lo wcieli się też w postać legendarnej handlarki narkotyków Griseldy Blanco w filmie "The Godmother".