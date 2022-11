Jennifer Lawrence ma na koncie Oscara za występ w filmie "Poradnik pozytywnego myślenia" , nagrodę BAFTA za rolę nieprzewidywalnej żony w czarnej komedii "American Hustle" i Złote Globy za oba te filmy oraz za kreację bizneswoman w "Joy" . Pomimo tego gwiazda niedawno przyznała się do tego, że w pracy stale zmaga się z chorobliwą tremy. Opowiedziała o tym podczas rozmowy w audycji "Front Row" w BBC Radio 4. Lawrence została zapytana o to, czy jest szansa, że jej fani będą mogli ją podziwiać na deskach teatru. Gwiazda stwierdziła, że to zły pomysł.



Jennifer Lawrence w teatrze? "To byłoby straszne"

"Naprawdę myślę, że to byłoby straszne. Boję się, mam straszną tremę, więc mogłabym w takiej sytuacji nie być w stanie wydobyć głosu" - powiedziała 32-latka. Zasugerowała też, że podejmowała już takie próby, ale nic z tego nie wyszło, właśnie z powodu paraliżującego strachu przed występami na żywo.

"Im bardziej ćwiczę rolę, tym bardziej się denerwuję" - wyznała Lawrence. I dodała, że na planie filmowym potrafi jeszcze jakoś opanować tremę, ale podczas występów na żywo nie dałaby rady.

Lawrence w niedawnym wywiadzie zadeklarowała, że nie chce już podejmować złych decyzji w swojej karierze. Takich jak przyjęcie roli w filmowym romansie science-fiction z 2016 roku "Pasażerowie" , który został zmiażdżony przez krytyków. Gwiazda kina jest przekonana, że występ w teatrze byłby podobną klęską, dlatego drogę do kariery na Broadwayu uważa za zamkniętą.