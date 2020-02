Jennifer Lawrence w nowym filmie Adama McKaya

Jennifer Lawrence zagra główną rolę w realizowanej dla Netfliksa komedii "Dont Look Up". Film wyreżyseruje i napisze do niego scenariusz laureat Oscara - Adam McKay, twórca takich hitów jak "Big Short" czy "Vice".

Fani mogą zacierać ręce, Jennifer Lawrence wraca na ekran /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images

Bohaterami "Don't Look Up" będzie dwoje podrzędnych astronomów, którzy otrzymują nieoczekiwane zadanie. W stronę Ziemi zbliża się asteroida, która zniszczy ludzkość. Para astronomów ma wyruszyć w medialne tournee po całym świecie, w trakcie którego będzie ostrzegać przez niebezpieczeństwem.



Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w kwietniu tego roku. "Jestem podekscytowany możliwością zrobienia tego filmu z Jennifer Lawrence. W XVII wieku ludziska mówili o takich osobach "wybuchowy talent". Fakt, że dzięki Netfliksowi tę komedię obejrzy cały świat, wysoko zawiesza poprzeczkę mi i mojemu zespołowi. Robi to jednak w bardzo motywujący sposób" - powiedział McKay, cytowany przez portal "Deadline".

"Adam od zawsze miał wielkie wyczucie, jeśli chodzi o tworzenie sprytnych, ważnych i zuchwałych filmów, opisujących naszą kulturę. Nawet jeśli tym razem rzeczywiście uda mu się przewidzieć koniec świata, jesteśmy podekscytowani tym, że zanim on nastąpi, to pokażemy u nas ten film" - dodaje przedstawiciel Netfliksa, Scott Stuber.

Ostatni film McKaya, "Vice", zdobył nominacje do Oscarów w ośmiu kategoriach, ale zdobył tylko jedną statuetkę - za najlepszą charakteryzację. Wcześniej McKay zdobył Oscara za napisany wspólnie z Charlesem Randolphem scenariusz do filmu "Big Short".

Po zdjęciach do "Don't Look Up" Jennifer Lawrence wejdzie na plan najnowszego filmu Paolo Sorrentino "Mob Girl". W najbliższych planach aktorka ma też jeszcze jeden wspólny projekt z McKayem, oparty na prawdziwej historii film "Bad Blood". Wcieli się w nim w rolę Elizabeth Holmes, założycielki kontrowersyjnej firmy "Theranos" zajmującej się testami krwi.