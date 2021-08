Sue Mengers to agentka gwiazd, która szczególnie wspierała młode aktorki. Wśród nich były Barbra Streisand, Ali MacGraw, Faye Dunaway, Candice Bergen i Cybill Shepherd. Bardzo oddana swoim klientom, potrafiła dla nich negocjować wysokie stawki. Do tego była bystra, nieustępliwa i szczera do bólu.



Zdjęcie Sue Mengers / Ron Galella/Ron Galella Collection / Getty Images

Szczyt jej kariery przypadł na lata 60. i 70. Mengers była pierwszą kobietą wśród agentów gwiazd, która odniosła duży sukces w tym zmaskulinizowanym niegdyś zawodzie. Mengers zmarła w 2011 roku mając 79 lat.

Jennifer Lawrence jako Sue Mengers

Była już bohaterką broadwayowskiej sztuki "I’ll Eat You Last" pióra Johna Logana, w której zagrała ją Bettie Milder. Teraz jej życie zostanie przeniesione na język filmowy.



Reklama

Jennifer Lawrence: Królowa wpadek 1 / 13 Jennifer Lawrence rozpoczęła karierę od niezależnego filmu "Do szpiku kości" (2010) w reżyserii Debry Granik. Wcieliła się w nastoletnią dziewczynę, która opiekuje się swoją rodziną po zaginięciu ojca. Ten został skazany za produkcję metamfetaminy i wyszedł z aresztu pod zastaw swojego domu. Gdy nie stawia się w sądzie, jego rodzina może stracić dach nad głową. Bohaterka rozpoczyna poszukiwania patriarchy. Za rolę w "Do szpiku kości" Lawrence otrzymała nominację do Oscara za najlepszą żeńską kreację pierwszoplanową. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

Ten sam Logan wraz Lauren Schuker Blum ("Orange is the new black") napisali scenariusz, który zrealizuje Paolo Sorrentino, laureat Oscara za "Wielkie piękno". Odtwórczynią głównej roli będzie Jennifer Lawrence, która za ten projekt ma zainkasować 20 mln dolarów.



Przejęciem praw do filmu zainteresowane są dwie duże platformy vod, Apple i Netflix - wynika z ustaleń serwisu Deadline. Na razie ani Sorrentino, ani Lawrence nie skomentowali tych doniesień.

Jennifer Lawrence zobaczymy wkrótce w produkcji Netfliksa zatytułowanej "Don’t Look Up", w której laureatka Oscara zagra m.in. u boku Leonardo DiCaprio i Meryl Streep. Wcieli się w nim w rolę astronomki, która razem ze swoim współpracownikiem odkrywa, że w stronę Ziemi zmierza ogromna asteroida. Zderzenie jest nieuniknione, a jego skutkiem będzie zagłada ludzkości. Astronomowie wyruszają w podróż po kraju, by przygotować Amerykanów na nieuniknione. Okazuje się jednak, że mało kto im wierzy, a nawet jeśli, to się tym nie przejmuje.