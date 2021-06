Niezapomniana Frances z kultowego filmu "Dirty Dancing" w Dniu Ojca, który Amerykanie obchodzą 20 czerwca, przypomniała, że jej tato jest wyjątkowym artystą. To jemu aktorka zawdzięcza pasję i odwagę do realizowania własnych marzeń.

Film "Dirty Dancing" sprawił, że świat usłyszał o Jennifer Grey

"Zawsze wiedziałam, że moje dzieciństwo było inne niż moich przyjaciół i że byłam szczęściarą mogąc obserwować ten rytuał, począwszy od szóstego, aż do ósmego roku życia" - zaczęła enigmatycznie.

Wszystko wyjaśniło się w kolejnych słowach.

"W sobotnie poranki siadałam cicho w jego garderobie i patrzyłam, jak mój ojciec zmienia się z mojego taty w postać emcee [Mistrza Ceremonii - red.] w "Kabarecie" na "Broadwayu. To zapierało dech w piersiach. Każdego razu. Dziękuję tato za podzielenie się swoją miłością do tego, co robiliśmy wspólnie, abym mogła marzyć o robieniu tego, co kocham" - napisała aktorka, która choć ostatecznie nie odniosła tak wielkiego sukcesu, jak jej ojciec Joel Grey, to również zaczynała swoją karierę od występów na Broadwayu.



Dla urodzonego w 1932 roku Joela Grey'a teatr zawsze był ważniejszy od kina. Światową sławę przyniosła mu nagrodzona Oscarem (a także: Złotym Globem, BAFTA, National Board of Review Award, National Society of Film Critics Award) rolę Mistrza Ceremonii w filmie z 1972 roku "Kabaret" w reżyserii Boba Fosse’a. Jednak już w 1966 otrzymał prestiżową nagrodę Tony za tę samą rolę, tyle że wykonywaną na deskach teatru. Później był jeszcze nominowany do Tony Award za tytułową rolę w musicalu "George M!" (w roku 1969).

Joel Grey wystąpił w wielu filmach, serialach i przedsięwzięciach telewizyjnych. Nawet w "The Muppet Show", gdzie zaśpiewał piosenki "Willkommen" z "Kabaretu" i "Razzle Dazzle" z "Chicago". Przyjął sporo tzw. ról gościnnych. Miłośnicy Star Treka być może pamiętają go z serii: "Star Trek: Voyager" gdzie wcielił się w podstarzałego buntownika Caylema. Fani serialu "Chirurdzy" może przypomną sobie jego rolę Dr Singera.

Od 1958 roku, przez 24 lata żył w związku małżeńskim z aktorką i piosenkarką Jo Wilder, choć w 2015 roku, gdy miał już 82 lata przyznał w wywiadzie dla tygodnika "People", że jest gejem. Szerzej o tym napisał we wspomnieniach "Master of Ceremonies", wydanych w 2016 roku.

Zapatrzona w tatę Jennifer Grey Studiowała taniec i aktorstwo w prywatnej nowojorskiej szkole The Dalton School oraz alternatywną do stylu gry aktorskiej Lee Strasberga technikę Meisnera - w renomowanej Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Jej brat, James Katz, został szefem kuchni.