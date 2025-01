Jennifer Aniston walczy o remake kultowej komedii. Chce zatrudnić znane aktorki

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Jennifer Aniston od jakiegoś czasu nosi się z zamiarem realizacji remake'u kultowej komedii "Od dziewiątej do piątej". Projekt nie otrzymał jeszcze zielonego światła od wytwórni 20th Century Fox, należącej do koncernu Disneya. Gwiazda "Przyjaciół" liczy, że zmieni się to, jeśli zaangażuje do jednej z głównych ról którąś z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia.

Zdjęcie Jennifer Aniston / ABC/Ferrari Press/East News / East News