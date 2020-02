Jennifer Aniston o toksycznej matce i trudnym dzieciństwie

Brak poczucia stabilizacji. Matka modelka wpędzająca w kompleksy. Dom, w którym stale były kłótnie. Oto historia Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston, słynna Rachel Green z kultowego sitcomu "Przyjaciele", która po latach wróciła na szklany ekran w głośnej produkcji "The Morning Show", w ostatnim wywiadzie odniosła się do swojego dzieciństwa. W rozmowie przeprowadzonej przez Sandrę Bullock dla "Interview Magazine" wyznała, że okres dorastania był dla niej trudnym etapem w życiu, ze względu na konflikt między rodzicami. Rozwiedli się, gdy Jennifer miała dziewięć lat.



"Dorastałam w domu, w którym nie było stabilizacji. Brakowało mi poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że wynikało to z tego, że moi rodzice ciągle się kłócili, walczyli ze sobą. Gdy na co dzień obserwujesz pewne zachowania dorosłych, ich brak życzliwości dla siebie nawzajem, skłania cię to do myślenia: 'Nie chcę taka być. Nie chcę doświadczać tego uczucia, które jest w moim ciele. I nie chcę, żeby ktokolwiek, z kim się zetknę, tego doświadczył'" - przyznaje Aniston.

We wcześniejszych wywiadach gwiazda zdradziła, że miała wyjątkowo skomplikowaną relację z matką. W rozmowie z "The Sunday Telegraph" Aniston porównała ją do wątku toksycznej relacji granej przez siebie w filmie "Kluseczka" bohaterki i jej matki, która miała obsesję na punkcie urody.

"Jednym z powodów, dla których naprawdę spodobał mi się scenariusz, było to, że przypominał mi moje własne dzieciństwo. Moja matka była modelką i liczyło się dla niej tylko to, jak wyglądam. Jako mała dziewczynka po prostu chciałam być widziana i kochana przez mamę, która była zbyt zajęta nieistotnymi rzeczami" - wyjawiła wówczas Aniston.

Jennifer Aniston: Przyjaciółka 1 / 19 Jennifer Aniston urodziła się w aktorskiej rodzinie. Jej ojciec John występował w popularnych operach mydlanych, takich jak m.in. legendarne już "Dni naszego życia", a matka - Nancy Dow, równiez próbowała swoich sił przed kamerą. Ojcem chrzestnym małej Jen został najlepszy przyjaciel Johna Anistona - Telly Savalas, czyli słynny Kojak. Trudno się więc dziwić, że dorastając w takim otoczeniu, Jennifer niezbyt długo zastanawiała się nad tym, kim chce zostać w przyszłości. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Aktorkę podziwiać można obecnie w docenianym przez widzów i krytyków serialu "The Morning Show" platformy Apple TV+, opowiadającym o ciemnych stronach pracy w telewizji i świecie w erze #MeToo. Za wyrazistą rolę prezenterki Alex Levy, Aniston została nominowana do Złotego Globu oraz uhonorowana Nagrodą Gildii Aktorów Ekranowych w kategorii "Wybitny występ aktorki w serialu dramatycznym".