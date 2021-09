1 / 5

Bezwstydny sąsiad: Danny DeVito (sezon 10, odcinek 11) Monica i Rachel zaplanowały wieczór panieński Phoebe, który według planu był bardziej konserwatywny niż moglibyśmy się spodziewać. Okazuje się jednak, że przyszła panna młoda nie wyobraża sobie imprezy bez występu striptizera i jej przyjaciółki gorączkowo próbują zamówić kogoś na wieczór. Jest już późno i liczba ofert jest ograniczona: koniec końców na miejscu zjawia się tęgi facet w średnim wieku (Danny DeVito). Jego pseudonim artystyczny to "Funkcjonariusz Sprawny". Mężczyzna dostaje zadyszki na schodach, a podczas tańca porusza się z wdziękiem i gracją przekarmionego chomika. Jak Danny DeVito został obsadzony w roli podstarzałego striptizera? Nie ma tu zaskakującej puenty, ale jest to historia piękna w swojej prostocie. W tamtym okresie jego sąsiadką była Jennifer Aniston, która poprosiła aktora, żeby wystąpił w serialu. "Czy mogłem odmówić i nie rozebrać się dla pięknych bohaterek serialu 'Przyjaciele?'" - pytał retorycznie DeVito? - "Nigdy w życiu nie przepuściłbym takiej okazji". Aktor tak bardzo zapalił się do tego pomysłu, że gdyby tylko mógł, pokazałby więcej ciała i zrzucił z siebie więcej ubrań, ale twórcy serialu grzecznie mu podziękowali i stwierdzili, że jest to wystarczająco mocna scena.