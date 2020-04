Jennifer Aniston i jej pierwszy casting

Jimmy Kimmel zaprosił ostatnio do swojego programu Jennifer Aniston. Aktorka przyznała, że na swój pierwszy casting w życiu poszła wbrew woli ojca i... przegrała go z aktorką polskiego pochodzenia.

Jennifer Aniston opowiedziała, z kim przegrała swój pierwszy casting /Getty Images

Jennifer Aniston fani pokochali ponad dwie dekady temu za rolę Rachel w kultowym serialu "Przyjaciele. Przez lata kariery aktorka wzięła udział w wielu produkcjach serialowych i filmowych, dzięki którym zyskała uznanie widzów i krytyków. Teraz jest jednym z najgorętszych nazwisk show-biznesu! Okazuje się jednak, że jej początki nie były tak spektakularne. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że swój pierwszy casting przegrała z aktorką polskiego pochodzenia!

Aniston zdradziła, że w trakcie domowych porządków znalazła swoje stare nagranie z castingu do amerykańskiej opery mydlanej "Search For Tomorrow". Co ciekawe, młodziutka wówczas aktorka znalazła się tam wbrew woli swojego ojca, Johna Anistona. Aktor również występował w tej produkcji jako Martin Tourneur. Ciekawe, jakby potoczyła się jej kariera, gdyby te przesłuchania nie skończyły się porażką?

"Niestety nie udało mi się zdobyć tej roli. Z tego, co pamiętam, wygrała Jane Krakowski" - wspomina Aniston.

Aniston przyznaje, że w czasie castingu odrzucono jej kandydaturę, a rolę dostała aktorka polskiego pochodzenia, Jane Krakowski. Część widzów z pewnością pamięta jej postać Elaine Vassal w amerykańskim serialu telewizyjnym "Ally McBeal" czy Jenny Maroney w serialu "Rockefeller Plaza 30".

W czasie rozmowy, Aniston znalazła również stare nagranie swoich rodziców, którzy byli świeżo po ślubie. To materiał, na którym zachowano ich udział w teleturnieju "The Newlywed Game".

"Jeśli dobrze pamiętam, to udało im się wygrać. Nie oznacza to jednak, że zwycięstwo w teleturnieju gwarantuje długie i szczęśliwe małżeństwo" - stwierdziła.

