​Jennifer Aniston: Dlaczego odrzuciła tę rolę?

Jennifer Aniston wciąż najbardziej znana jest widzom z roli Rachel Green, w którą wcielała się przed laty w kultowym serialu "Przyjaciele". W 2002 roku za swój występ w produkcji otrzymała nagrodę Emmy, a rok później statuetkę Złotego Globu. Okazuje się, że granie w słynnym sitcomie pochłonęło ją do tego stopnia, że odrzuciła inną interesującą rolę.



Aniston była bowiem pierwszym wyborem twórców głośnej komedii romantycznej "Igraszki losu" z 2001 roku. Jak ujawnił w rozmowie z "Insider" reżyser obrazu, Peter Chelsom, to właśnie serialowej Rachel Green chciał powierzyć główną rolę.



Jennifer Aniston: Przyjaciółka 1 / 19 Jennifer Aniston urodziła się w aktorskiej rodzinie. Jej ojciec John występował w popularnych operach mydlanych, takich jak m.in. legendarne już "Dni naszego życia", a matka - Nancy Dow, równiez próbowała swoich sił przed kamerą. Ojcem chrzestnym małej Jen został najlepszy przyjaciel Johna Anistona - Telly Savalas, czyli słynny Kojak. Trudno się więc dziwić, że dorastając w takim otoczeniu, Jennifer niezbyt długo zastanawiała się nad tym, kim chce zostać w przyszłości. Źródło: materiały prasowe udostępnij

"Pamiętam wyraźnie nasze spotkanie. Jennifer przyszła i natychmiast powiedziała, że komedię romantyczną robi raz w tygodniu, grając w 'Przyjaciołach'. Najwyraźniej miała zbyt dużo rzeczy na głowie, by angażować się w kolejny projekt. To była jej decyzja. Gdyby wykazała zainteresowanie, na pewno złożylibyśmy jej ofertę" - wspomina filmowiec.



Komedia "Igraszki losu" zadebiutowała na ekranach kin dokładnie 20 lat temu. Jest to opowieść o dwojgu nieznajomych, którzy poznają się podczas świątecznych zakupów. Para natychmiast się w sobie zakochuje, ale zamiast wymienić się numerami telefonu, postanawia, że to przeznaczenie ma zadecydować o ich przyszłości. Na liście kandydatek do głównej roli żeńskiej znalazły się także Claire Forlani oraz Carla Gugino, która, jak zdradza Chelsom, "była bardzo blisko otrzymania angażu". Ostatecznie dostała go jednak Kate Beckinsale, której na ekranie partnerował John Cusack.

Kate Beckinsale: Seksowna Brytyjka 1 / 14 Kate Beckinsale urodziła się 26 lipca 1973 roku w Londynie (w piątek kończy zatem 40 lat!). Wychowała się w rodzinie o aktorskich tradycjach. Jej matka, Judy Loe, występowała w brytyjskich produkcjach i była prezenterką BBC. Ojciec, Richard Beckinsale, również był aktorem, który swoją popularność zawdzięczał przede wszystkim telewizyjnym komediom z lat 70. (m.in. "Rising Damp", "Porridge" i "The Lovers"). Zmarł tragicznie w 1979 roku na zawał serca, mając zaledwie 32 lata. Źródło: materiały prasowe udostępnij

W zeszłym roku Beckinsale opowiedziała o nieprzyjemnym incydencie z udziałem producenta filmu, skazanego za liczne przestępstwa seksualne Harveya Weinsteina. Publikując zdjęcia z uroczystej premiery obrazu, aktorka ujawniła, że cała ekipa filmowa sprzeciwiała się decyzji zorganizowaniu wydarzenia ze względu na atak terrorystyczny na World Trade Center, który miał miejsce zaledwie kilka tygodni wcześniej.

"Nie chcieliśmy tam iść, bo organizowanie premiery filmowej w takich okolicznościach wydawało się nam zwyczajnie nieprzyzwoite. Ale Harvey nalegał" - wyznała Beckinsale. W reakcji na sprzeciw gwiazdy Weinstein miał później obrzucić ją wyzwiskami. "Pamiętam, jak wrzeszczał, że zrujnowałam jego premierę. Nie wiedziałam, jak się zachować, cała się trzęsłam" - wspominała aktorka.