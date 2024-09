Julia Roberts jest doskonałym przykładem utalentowanej aktorki, której nie straszne są ani romantyczne kreacje, ani silne bohaterki, które przeszły przez trudne doświadczenia. Z biegiem lat i rozwojem kariery gwiazda wielokrotnie dawała do zrozumienia, że chce grać ciekawie napisane role, najlepiej pod kierunkiem wizjonerskich filmowców. Jej postacie zwykle są pełne uroku i ciepła; aktorka dobrze radzi sobie zarówno w komediowych tematach, jak i w produkcjach nastawionych na emocjonalność. Uważa się ją za jedną z najbogatszych kobiet w branży rozrywkowej; zajęła wysoką pozycję w rankingu stworzonym przez magazyn "Forbes" w 2007 roku.

Aktorka wielokrotnie walczyła o prawa kobiet w świecie filmowym. Jednym z jej manifestów Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes w 2016 roku, kiedy na galę przyszła boso. Był to wyraźny przytyk w stronę organizatorów festiwalu i narzuconych przez nich bardzo restrykcyjnych zasad dotyczących dress code'u. Rok wcześniej ponad 50 kobiet nie zostało wpuszczonych na premierowy pokaz filmu "Carol", ponieważ nie miały na sobie wymaganych szpilek. Julia Roberts krocząc dumnie w sukni od Armaniego udowodniła, że szpilki są wręcz zbędnym dodatkiem.

W których produkcjach najbardziej zachwyciła publiczność?

"Stalowe magnolie" (1989)

W małym amerykańskim miasteczku mieszka sześć kobiet, które łączy przyjaźń, wzajemne zaufanie i pewność, że w trudnych momentach zawsze mogą na siebie liczyć. Córka jednej z dam, Shelby (Julia Roberts), ma niebawem wyjść za mąż. Dziewczyna jest szczęśliwa, mimo że od lat poważnie choruje na cukrzycę. Sytuacja komplikuje się, kiedy postanawia zajść w ciążę, która mogłoby zagrozić jej życiu.

Udziałem w "Stalowych magnoliach" Roberts zwróciła na siebie uwagę branży filmowej.

"Uśmiech Mony Lizy" (2003)

Rok 1953. Katherine Watson (Julia Roberts) zaczyna nauczać w Wellesley College historii sztuki. Młoda nauczycielka ma nadzieję, że spotka tu pełne ambicji młode kobiety. Spotyka się jednak ze sporym rozczarowaniem, gdyż ambicje jej podopiecznych kończą się na tradycyjnych powinnościach - małżeństwie i prowadzeniu domu. Katherine stara się uświadomić im możliwości, jakie daje prestiżowa szkoła. Nie wszystkim się jednak podoba sposób, w jaki próbuje poszerzać horyzonty młodych uczennic.

W obsadzie poza Roberts zobaczymy także m.in.: Ginnifer Goodwin, Maggie Gyllenhaal, Marcię Gay Harden, Tophera Grace'a oraz Dominica Westa.

"Erin Brockovich" (2000)

Erin Brockovich (Julia Roberts) jest dwukrotną rozwódką i samotnie wychowuje trójkę dzieci. Nie ma pieniędzy, wykształcenia. Może za to poszczycić się wybuchowym usposobieniem i ciętym językiem. Kiedy w wyniku zbiegu okoliczności zdobywa pracę w kancelarii adwokata Eda Masry (Albert Finney), odkrywa, że potężny koncern doprowadził do zanieczyszczenia wody w małym prowincjonalnym miasteczku. Jego mieszkańcy od dawna zapadają tam na różne choroby. By ujawnić prawdę, kobieta kieruje sprawę do sądu, żądając dla mieszkańców odszkodowania.

Za tytułową rolę Julia Roberts zdobyła m.in. Oscara, Złotego Globa oraz nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki.

"Cudowny chłopak" (2017)

"Cudowny chłopak" opowiada historię 10-letniego Auggiego Pullmana (Jacob Tremblay), który urodził się z deformacją twarzy. Chłopiec większość życia spędził w szpitalu pod opieką rodziców, Isabel (Julia Roberts) i Nate'a (Owen Wilson). Gdy Auggie rozpoczyna naukę w szkole próbuje odnaleźć się w nowym środowisku. Pragnie, aby rówieśnicy zrozumieli, że jest tylko zwykłym chłopcem. Jego misją staje się pokazanie ludziom, że prawdziwe piękno nie kryje się w wyglądzie, lecz w głębi duszy.

Zdjęcie "Zostaw świat za sobą" / JoJo Whilden / Netflix / Netflix

"Zostaw świat za sobą" (2023)

Rodzinne wakacje przybierają zupełnie nieoczekiwany obrót, gdy w nocy przybywa dwoje nieznajomych szukających schronienia po cyberataku, który z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie - brzmi streszczenie fabuły filmu "Zostaw świat za sobą".

Główni bohaterowie filmu - Amanda (Julia Roberts) i jej mąż Clay (Ethan Hawke) - wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi — Archiem (Charlie Evans) i Rose (Farrah Mackenzie). Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych - G.H. (Mahershala Ali) i jego córki Ruth (Myha’la), którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich.

Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.

"Mystic Pizza" (1988)

Trzy mieszkanki nadmorskiego kurortu Mystic ukończyły szkołę średnią i pracują jako kelnerki w pizzerii. Każda z nich marzy o szczęśliwym życiu i wyrwaniu się z prowincji. Kat (Annabeth Gish) marzy o studiowaniu na Uniwersytecie Yale. Jej siostra, Daisy (Julia Roberts), na złość rodzicom wiąże się z wyrzuconym z uczelni Charliem (Adam Storke). Ich wspólna przyjaciółka, Jojo (Lili Taylor), cieszy się życiem w wolnym związku z Billem (Vincent D'Onofrio), jednak z obaw przed zobowiązaniami odkłada decyzję o ślubie.

Mimo różnic w charakterach i spojrzeniu na świat, kobiety mogą liczyć na wzajemne wsparcie i przyjaźń.

"Mój chłopak się żeni" (1997)

Julianne Potter (Julia Roberts) i Michael O'Neal (Dermot Mulroney) przez pewien czas byli parą. Ich związek nie był udany, mimo to jednak pozostali najlepszymi przyjaciółmi. Obiecali sobie, że jeżeli do 28 urodzin nie znajdą miłości, wezmą ślub. Niedługo przed ustalonym terminem mężczyzna dzwoni do Julianne, by poinformować, że za kilka dni się żeni. Kobieta nie chce pogodzić się z tą informacją; zdaje sobie sprawę, że coś czuje do Michaela. Choć wybranka ukochanego okazuje się dobrą i wrażliwą partnerką, kobieta egoistycznie postanawia nie dopuścić do zawarcia małżeństwa.

Zdjęcie Julia Roberts i Richard Gere w filmie "Pretty Woman" / materiały prasowe

"Pretty Woman" (1990)

Duet Julia Roberts - Richard Gere podbił serca tysięcy widzów. "Pretty Woman" to baśń o Kopciuszku w wydaniu dla starszych odbiorców. Gere wciela się w rolę bogatego adwokata Edwarda Lewisa, który jest zauroczony energią bijącą od dziewczyny do towarzystwa - Vivian Ward (Julia Roberts). Mężczyzna składa jej propozycję, by spędziła z nim tydzień, za co on zapłaci 3 tysiące dolarów.

Dziewczyna poznaje rozkosze luksusowego życia, ubrań i jedzenia, choć początkowo trudno jest jej się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Ostatecznie jednak nie wszystko przypomina scenariusz jak z bajki. Za swoją filmową kreację Roberts w 1991 roku otrzymała Złotego Globa dla najlepszej aktorki w komedii.

"Nothing Hill" (1999)

Tytułowe Notting Hill jest urokliwą i barwną dzielnicą Londynu. To właśnie tam, w niewielkiej księgarni oferującej książki podróżnicze, pracuje William Thacker (Hugh Grant). Jego życie nie należy do najbardziej udanych; jest samotnym rozwodnikiem, dzieli mieszkanie z nierozgarniętym Spikem (Rhys Ifans), a prowadzona księgarnia nie przynosi zbyt wielkich dochodów. Pewnego dnia jednak los się odmienia, kiedy jego miejsce pracy odwiedza słynna aktorka Anna Scott (Julia Roberts). Choć oboje pochodzą z zupełnie różnych światów, nawiązuje się między nimi pełna czułości więź.



"Bliżej" (2004)

Film jest adaptacją sztuki Patricka Marbera. Opowiada o dwóch parach: dermatologu Larrym (Clive Owen) i fotografce Annie (Julia Roberts) oraz pisarzu Danie (Jude Law) i tancerce Alice (Natalie Portman). Ich spotkanie i wzajemna fascynacja wywołuje szereg komplikacji. Kłamstwa, zdrady, odejścia i powroty, namiętność i pożądanie to tylko część wątków poruszonych w produkcji. Okazuje się, że obdarzenie kogoś prawdziwym uczuciem nie jest takim prostym zadaniem.

