Jej ojciec nakręcił kultowe filmy. Dorówna mu swoim reżyserskim debiutem?

Na reżyserskim koncie Ishany Night Shyamalan jest już kilka projektów. To przede wszystkim produkcje jej ojca, czyli serial "Servant", gdzie wyreżyserowała kilka odcinków, a także film "Old" , gdzie pracowała jako druga reżyserka.

Jej pełnometrażowy fabularny debiut będzie ekranizacją powieści "The Watchers" autorstwa A.M. Shine’a.

"Watchers": Ishana Night Shyamalan idzie w ślady słynnego ojca

28-letnia artystka Mina utknęła w rozległym i nietkniętym ludzką stopą lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy w końcu udaje jej się znaleźć schronienie, zostaje uwięziona razem z trójką nieznajomych, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia - czytamy w oficjalnym opisie fabuły książki.

Reklama

W główną rolę wciela się w filmie Dakota Fanning . Na ekranie partnerują jej Georgina Campbell, Olwen Fouéré oraz Oliver Finnegan.



Zobacz najnowszy zwiastun thrillera "Watchers"!

"Jesteśmy przeszczęśliwi, że to my pokażemy debiutancki film Ishany 'The Watchers'. To dzieło, które jest jednocześnie bardzo wizualne, wciągające i przerażające. Scenariusz interesuje czytelnika od pierwszej strony i nie wypuszcza go aż do finału" - powiedział w rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter" Richard Brener ze studia New Line, które zajęło się wyprodukowaniem "Watchers" .



Polska premiera filmu, którego autorką scenariusza również jest Ishana Night Shyamalan, zaplanowana została na 14 czerwca. Dystrybutorem obrazu jest Warners Bros.