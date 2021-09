Jeff Bridges zdrowieje. Wrócił na plan

O powrocie do zdrowia Jeff Bridges poinformował na swojej stronie internetowej, gdzie zobaczyć można również pierwsze migawki z serialu "The Old Man". Aktor nie tylko w nim występuje, ale jest też jednym z jego producentów. Serial powstaje dla stacji FX. Występ w nim to powrót Bridgesa do telewizji, gdzie po raz ostatni można go było oglądać... pięć dekad temu.

Jeff Bridges walczy z rakiem

"Jestem podekscytowany powrotem do pracy nad serialem 'The Old Man'. Wygląda to znakomicie, oto mały fragment" - napisał Jeff Bridges, dołączając do wpisu fragment jednej z serialowych scen.

Zdjęcia do serialu zostały przerwane w marcu ubiegłego roku z powodu pandemii COVID-19. Wznowiono je jesienią, jednak wtedy Bridges rozpoczął serię chemioterapii. Teraz powrócił na plan. Pracy nie będzie miał dużo, bo do nakręcenia pozostały jeszcze trzy odcinki.

Scenariusz serialu autorstwa Jona Steinberga ("Jerycho") i Roberta Levine’a ("Piraci") oparty jest na motywach powieści Thomasa Perry’ego pod tym samym tytułem.



"The Old Man" opowiada historię byłego agenta CIA Dana Chase’a, który opuścił szeregi agencji i postanowił żyć w ukryciu. Odnaleziony po latach przez płatnego zabójcę, Chase musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, by w ogóle mieć jakąś przyszłość.

Obok Bridgesa w rolach głównych w serialu "The Old Man" występują John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat, Bill Heck, Leem Lubany oraz EJ Bonilla. Pilotowy odcinek wyreżyserował Jon Watts, twórca trylogii "Spider-Man" z Tomem Hollandem.