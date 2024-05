"Red, White & Royal Blue": O czym jest film?

Film " Red, White & Royal Blue ", podobnie jak bestsellerowa książka, na podstawie której powstał, koncentruje się na życiu głównego bohatera, czyli Alexa Claremont-Diaza ( Taylor Zakhar Perez ). Chłopak jest synem prezydentki Stanów Zjednoczonych (w tej roli Uma Thurman ). Wdaje się w zaciekłą rywalizację o uwagę mediów z brytyjskim księciem, Henrym ( Nicholas Galitzine ). Rozpoczyna się walka o to, kto zdobędzie większe zainteresowanie. Wkrótce walka przeradza się w płomienne uczucie.

Powieść "Red, White & Royal Blue" autorstwa Casey McQuiston zyskała ogromną popularność na TikToku, była chwalona za reprezentację środowisk LGBTQ +. Film zadebiutował w wakacje zeszłego roku na Prime Video i został ciepło przyjęty przez publiczność - jest jednym z najchętniej oglądanych rom-comów ostatnich lat.

Nieco inną opinię mają recenzenci. W serwisie Rotten Tomatoes 76% krytyków oceniło film pozytywnie, a w recenzji Justyny Miś dla Interii czytamy: "Początek napawa nadzieją, że to może być fajna, lekka komedia romantyczna. Niestety, im dalej tym gorzej. Żarty przestają działać i mamy do czynienia z patosem, który ma na celu podkreślenie, jak ważny temat został przedstawiony w filmie. Nie da się jednak traktować go poważnie, ponieważ sama idea relacji księcia i syna prezydentki jest mało realistyczna. Choć od charyzmatycznego Taylora Zakhara Pereza nie da się oderwać wzroku, to tragiczna, na granicy karykatury gra aktorska Nicholasa Galitzine'a sprawia, że chce się jak najszybciej zakończyć seans".

"Red, White & Royal Blue": Powstanie sequel

Jak donosi serwis Deadline, po sukcesie filmu "Red, White & Royal Blue", Amazon MGM Studios wyraziło zgodę na powstanie kontynuacji. W sequelu w głównych rolach mają powrócić Nicholas Galitzine i Taylor Zakhar Perez.

Pierwszą część wyreżyserował Matthew López, był to jego debiut fabularny. Wraz z Casey McQuiston napisze scenariusz do kontynuacji. Trudno przewidywać, o czym będzie fabuła, ponieważ książka nie ma drugiej części.