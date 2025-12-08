"Jedna bitwa po drugiej" triumfuje. Są faworyci do Oscara w kategoriach aktorskich

"Jedna bitwa po drugiej" została wcześniej uznana za najlepszy film 2025 roku przez Stowarzyszenie Krytyków z Nowego Jorku, National Board of Review i organizatorów rozdania nagród Gotham. Film jest obecnie faworytem w wyścigu oscarowym.

Ciekawie przedstawia się sytuacja w kategorii główna rola kobieca. Analitycy wskazywali jako faworytkę Jessie Buckley za jej przejmujący występ w "Hamnecie" Chloe Zhao. Tymczasem krytycy z Los Angeles, podobnie jak wcześniej ich koledzy po fachu z Nowego Jorku i National Board of Review, wybrali Rose Byrne za "Kopnęłabym cię, gdybym mogła". Aktorka otrzymała za swój występ także Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Wygląda na to, że w marcu rywalizacja rozegra się między nią i Buckley.

Reklama

Wideo "Jedna bitwa po drugiej" [trailer 2]

Nagrodę za całokształt twórczości przyznano reżyserowi i scenarzyście Philipowi Kaufmanaowi, twórcy "Inwazji łowców ciał", "Pierwszego kroku w kosmos" i "Nieznośnej lekkości bytu".

Pełna lista nagrodzonych przez Stowarzyszenie Krytyków Filmowych z Los Angeles:

Najlepszy film

"Jedna bita po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson

Drugie miejsce: "Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho

Najlepszy reżyser

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Drugie miejsce: Ryan Coogler, "Grzesznicy"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho

Drugie miejsce: "To był zwykły przypadek", reż. Jafar Panahi

Najlepszy dokument

"My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow", reż. Julia Loktev

Drugie miejsce: "Idealna sąsiadka", reż. Geeta Gandbhir

Najlepszy scenariusz

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Drugie miejsce: Eva Victor, "Sorry, Baby"

Najlepszy występ pierwszoplanowy

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Drugie miejsce: Timothée Chalamet, "Wielki Marty"

Wagner Moura, "Tajny agent"

Najlepszy występ drugoplanowy

Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"

Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"

Drugie miejsce: Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"

Andrew Scott, "Blue Moon"

Najlepsza animacja pełnometrażowa

"Mała Amelia"

Drugie miejsce: "K-popowe łowczynie demonów"

Najlepszy montaż

Ronald Bronstein i Josh Safdie, "Wielki Marty"

Drugie miejsce: Andy Jurgensen, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza scenografia

Hannah Beachler, "Grzesznicy"

Drugie miejsce: Tamara Deverell, "Frankenstein"

Najlepsza muzyka

Kangding Ray, "Sirāt"

Drugie miejsce: Ludwig Göransson, "Grzesznicy"

Najlepsze zdjęcia

Adolpho Veloso, "Sny o pociągach"

Drugie miejsce: Autumn Durald Arkapaw, "Grzesznicy"

Nagroda Nowego Pokolenia

Eva Victor, "Sorry, Baby"

Nagroda im. Douglas Edwards za Film Eksperymentalny

Albert Serra, "Popołudnia samotności"

Thom Andersen (całokształt twórczości)

Nagroda za Całokształt Twórczości

Philip Kaufman