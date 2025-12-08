"Jedna bitwa po drugiej" triumfuje. Są faworyci do Oscara w kategoriach aktorskich
W niedzielę 7 grudnia 2025 roku ogłoszono laureatów 51. rozdania nagród Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles. Wielkim zwycięzcą rozdania okazała się "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, która otrzymała najważniejsze wyróżnienia – za produkcję roku i reżyserię, a także za drugoplanową kreację Teyany Taylor. Tymczasem Rose Byrne wyrasta na faworytkę w kategorii najlepsza główna rola kobieca.
"Jedna bitwa po drugiej" została wcześniej uznana za najlepszy film 2025 roku przez Stowarzyszenie Krytyków z Nowego Jorku, National Board of Review i organizatorów rozdania nagród Gotham. Film jest obecnie faworytem w wyścigu oscarowym.
Ciekawie przedstawia się sytuacja w kategorii główna rola kobieca. Analitycy wskazywali jako faworytkę Jessie Buckley za jej przejmujący występ w "Hamnecie" Chloe Zhao. Tymczasem krytycy z Los Angeles, podobnie jak wcześniej ich koledzy po fachu z Nowego Jorku i National Board of Review, wybrali Rose Byrne za "Kopnęłabym cię, gdybym mogła". Aktorka otrzymała za swój występ także Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Wygląda na to, że w marcu rywalizacja rozegra się między nią i Buckley.
Nagrodę za całokształt twórczości przyznano reżyserowi i scenarzyście Philipowi Kaufmanaowi, twórcy "Inwazji łowców ciał", "Pierwszego kroku w kosmos" i "Nieznośnej lekkości bytu".
Pełna lista nagrodzonych przez Stowarzyszenie Krytyków Filmowych z Los Angeles:
"Jedna bita po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson
Drugie miejsce: "Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho
Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"
Drugie miejsce: Ryan Coogler, "Grzesznicy"
"Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho
Drugie miejsce: "To był zwykły przypadek", reż. Jafar Panahi
"My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow", reż. Julia Loktev
Drugie miejsce: "Idealna sąsiadka", reż. Geeta Gandbhir
Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"
Drugie miejsce: Eva Victor, "Sorry, Baby"
Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Ethan Hawke, "Blue Moon"
Drugie miejsce: Timothée Chalamet, "Wielki Marty"
Wagner Moura, "Tajny agent"
Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"
Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"
Drugie miejsce: Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"
Andrew Scott, "Blue Moon"
"Mała Amelia"
Drugie miejsce: "K-popowe łowczynie demonów"
Ronald Bronstein i Josh Safdie, "Wielki Marty"
Drugie miejsce: Andy Jurgensen, "Jedna bitwa po drugiej"
Hannah Beachler, "Grzesznicy"
Drugie miejsce: Tamara Deverell, "Frankenstein"
Kangding Ray, "Sirāt"
Drugie miejsce: Ludwig Göransson, "Grzesznicy"
Adolpho Veloso, "Sny o pociągach"
Drugie miejsce: Autumn Durald Arkapaw, "Grzesznicy"
Eva Victor, "Sorry, Baby"
Albert Serra, "Popołudnia samotności"
Thom Andersen (całokształt twórczości)
Philip Kaufman