Jeden z największych polskich hitów ostatnich lat w końcu w telewizji

Pierwsza część "Akademii Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego okazała się rekordowym kinowym sukcesem - w polskich kinach obejrzało ją ponad 2,9 miliona widzów, a dzięki dystrybucji streamingowej trafiła do widzów w ponad 190 krajach. Teraz w świat nieograniczonej wyobraźni będzie mogli wejść wszyscy - dzięki telewizyjnej premierze!

"Akademia Pana Kleksa": O filmie

"Akademia Pana Kleksa" to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Jana Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80.

Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki (Antonina Litwiniak) - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa (Tomasz Kot) rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę...



"Akademia Pana Kleksa" to nie tylko wizualna uczta - to także muzyczny spektakl, który nadaje historii nowy rytm. Ścieżka dźwiękowa, stworzona przez topowych polskich artystów, łączy klasyczne motywy z nowoczesnym brzmieniem, tworząc energetyczne i pełne emocji utwory. To właśnie muzyka staje się kluczem do świata Kleksa - wciąga, inspiruje i sprawia, że każdy widz poczuje się częścią tej bajki.

"Akademia Pana Kleksa" już w piątek 21 listopada o godzinie 20:00 w TVN!