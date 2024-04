Jeden z największych hitów zeszłego roku w końcu będzie można zobaczyć w domu

1 grudnia zeszłego roku na ekranach polskich kin zadebiutował najnowszy film o Godzilli - pełne akcji science fiction zatytułowane "Godzilla Minus One" .



"Godzilla Minus One": Co to za film?

Akcja produkcji rozgrywała się w powojennej Japonii. Czy wycieńczeni ludzie zdołają przetrwać? A co dopiero walczyć? Czy wyniszczony kraj zdoła przetrwać atak Godzilli?

Za reżyserię, scenariusz oraz efekty specjalne odpowiadał jeden z najwybitniejszych japońskich reżyserów Takashi Yamazaki ("Returner"). W głównych rolach wystąpili: Ryunosuke Kamiki, Yuki Yamada, Hidetaka Yoshioka, Kuranosuke Sasaki, Minami Hamabe, Munetaka Aoki i Sakura Ando.

Produkcja okazała się jednym z największych hitów końca zeszłego roku. Zarobiła w kinach na całym świecie ponad 100 milionów dolarów. Ponadto została nagrodzona Oscarem za efekty specjalne i to pomimo tego że rywalizowała z produkcjami mającymi o wiele większe budżety ("Napoleon", "Twórca", "Strażnicy Galaktyki 3", "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One").



"Godzilla Minus One" [trailer]

"Godzilla Minus One" na streamingu

Po pięciu miesiącach od kinowej premiery "Godzilla Minus One" w końcu trafia na streaming. Wzbogaci ofertę platformy Amazon Prime. Jej premiera zaplanowana została na 3 maja.