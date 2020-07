Jean-Claude Van Damme rozpoczyna współpracę z Netfliksem

Jean-Claude Van Damme, kultowy aktor kina akcji z lat 80. ubiegłego wieku, rozpoczął zdjęcia do filmu zatytułowanego "The Last Mercenary". Wcieli się w nim w postać tajemniczego byłego agenta specjalnego. Będzie to pierwsza oryginalna produkcja Netfliksa, w której weźmie udział belgijski aktor.

Przypominamy, że Jean-Claude Van Damme w tym roku kończy 60 lat /Getty Images

Zdjęcia do filmu "The Last Mercenary" rozpoczęły się we Francji. Bohater grany przez Jeana-Claude’a Van Damme'a musi w trybie pilnym wrócić do kraju. Jego syn, na skutek pomyłki nadgorliwego biurokraty oraz działań mafii, zostaje niesłusznie oskarżony przez rząd o handel bronią i narkotykami. Obok Jeana-Claude'a Van Damme'a w filmie wystąpią Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazza, Patrick Timsit, Eric Judor, Valerie Kaprisky oraz Miou-Miou.

"Film 'The Last Mercenary' to niewiarygodnie ekscytujący projekt, który pozwoli mi spróbować sił w nowym gatunku. Od zawsze byłem fanem Jeana-Paula Belmondo i mam nadzieję, że poniosę dalej pochodnię komedii akcji, robiąc to na swój sposób. Scenariusz napisany przez Davida Charhona łączy elementy komedii i akcji w bardzo efektywny sposób. To piękna historia wypełniona emocjami, dużą ilością akcji oraz humorem" - mówi o projekcie Netfliksa Van Damme.

"Chciałbym powrócić do wspaniałej tradycji filmów akcji z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. To kultowe produkcje, które wszyscy kochamy. Pełne niezwykłych bohaterów, niewiarygodnych popisów kaskaderskich i celnego humoru. Jean-Claude, jak nikt inny, uosabia ten nieporównywalny z żadnym innym, złoty okres kina" - ocenia scenarzysta filmu "The Last Mercenary".