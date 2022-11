Jean-Claude Van Damme porzucił myśli o emeryturze

Wiadomości

W lutym tego roku Jean-Claude Van Damme ogłosił, że po zagraniu w jeszcze jednym filmie ("What's my name?") przechodzi na emeryturę. Tymczasem podczas odbywających się w Santa Monica targów American Film Market ujawnione zostały szczegóły dwóch nowych projektów 62-letniego aktora, które realizować będzie on w 2023 roku.

Zdjęcie Jean-Claude Van Damme / Marc Piasecki / Getty Images