Jarosław Jakimowicz nie kryje, że dokonał w przeszłości kilku złych wyborów i popełnił wiele błędów. Celebryta, któremu sławę przyniosła rola w kultowych "Młodych wilkach", do niedawna nie chciał komentować swojego związku z Jolą Rutowicz, którym w 2008 roku żyła cała Polska. W końcu jednak nie wytrzymał...

- To była ustawka! - twierdzi dziś, mówiąc o byłej sympatii.

Zdjęcie Jarosław Jakimowicz mówi o Joli Rutowicz dobrze, mimo że - jak powiedział niedawno - znajomość z nią ciągle odbija mu się czkawką / AIM

Jarosław Jakimowicz: Cenił Jolę za to, że nie bekała przy stole

Jarosław Jakimowicz kategorycznie zaprzecza plotkom, jakoby kiedykolwiek na widok kontrowersyjnej celebrytki jego serce biło mocniej. Idzie w zaparte, że jego romans z Jolą był wymysłem scenarzystów programu "Big Brother VIP", w którym oboje uczestniczyli.

Reklama

- Widzowie chcieli wyrzucić Rutowicz. Producenci zapytali mnie, czy mogą zrobić z nas parę. Zgodziłem się i potraktowałem to jako kolejną rolę do zagrania - wspomina.

Jarosław Jakimowicz wyznał kiedyś, że gardził większością ludzi, z którymi wiosną 2008 roku zamknięto go w domu Wielkiego Brata. W swej książce "Życie jak film" stwierdził, że było to towarzystwo, które bardzo mu nie odpowiadało. Na tym tle Jola Rutowicz wydawała mu się... różowym jednorożcem!

Jarosław Jakimowicz: Nie tylko Cichy 1 / 12 Swoją najważniejszą rolę zagrał na początku kariery. Dla wielu na zawsze będzie już "Cichym" – złodziejem samochodów z "Młodych wilków". Od premiery tego filmu w 1995 roku Jarosław Jakimowicz występował w pełnych metrażach, serialach, telenowelach oraz reality show. 17 lipca 2019 roku obchodzi 50 urodziny. Na zdjęciu: Jarosław Jakimowicz Źródło: AKPA Autor: Gałązka udostępnij

- Bliżej mi było do niej, niż do ludzi, którzy pierdzą i bekają przy stole, czyniąc to najważniejszym zajęciem życia - napisał w autobiografii.

Jarosław Jakimowicz i Jola Rutowicz: Wszystkich oszukali i świetnie się przy tym bawili

Kiedy Jarosław Jakimowicz zgodził się na udawany romans z Jolą, był jeszcze... mężem malarki Joanny Sarapaty. W jednym z wywiadów oświadczył, że konsultował z nią, czy może "związać się" pod publiczkę z koleżanką z planu "Big Brotera" i dostał zgodę.

Zdjęcie Jarosław Jakimowicz i Jola Rutowicz zrobili wszystkich na szaro i świetnie się przy tym bawili / AIM

- Zrobiliśmy to i dzięki temu zabiegowi oboje doszliśmy do finału. Najfajniejszy w tym wszystkim był efekt kreacji: wszyscy w nas uwierzyli. To było niesamowite - opowiada po latach, dodając, że na udziale w programie zarobił sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata Jarek i Jola nadal udawali parę, a kolorowa prasa opisywała każdy ich krok. Ich fikcyjny związek rozpadł się kilka miesięcy później. Rozpadło się też małżeństwo Jakimowicza i Joanny Sarapaty...

Zdjęcie "To była ustawka" - przekonuje Jarosław Jakimowicz / AIM

Jola Rutowicz wspomina Jakimowicza jako sympatycznego kolegę. On też mówi o niej dobrze, mimo że - jak powiedział niedawno - znajomość z nią ciągle odbija mu się czkawką.