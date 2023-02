Jarosław Jakimowicz komentuje post Donalda Tuska. "Do budy kasztanie"

Jarosław Jakimowicz zasłynął w 1996 roku, kiedy to tuż po premierze filmu "Młode wilki" Jarosława Żamojdy , w którym grał jedną z głównych ról, okrzyknięty został nadzieją polskiego kina. Niestety, aktor nie wykorzystał swojej szansy i nie zrobił oszałamiającej kariery, choć wróżyli mu ją i krytycy filmowi, i widzowie...

W 2019 roku Jarosław Jakimowicz świętował 25-lecie pracy artystycznej. Po raz pierwszy stanął bowiem przed kamerą i zagrał swe debiutanckie role (Strąka w filmie "Tato" i operatora w "Nic śmiesznego" ) w 1994 roku.



Od kilku lat były aktor jest jednym z gospodarzy cyklu "Pytanie na śniadanie Extra". Ponadto współprowadzi program społeczno-polityczny "W kontrze" na antenie stacji TVP Info, na antenie której jest również częstym gościem programu publicystycznego "Jedziemy", prowadzonego przez Michała Rachonia.

Jarosław Jakimowicz: Nie tylko Cichy 1 / 12 Swoją najważniejszą rolę zagrał na początku kariery. Dla wielu na zawsze będzie już "Cichym" – złodziejem samochodów z "Młodych wilków". Od premiery tego filmu w 1995 roku Jarosław Jakimowicz występował w pełnych metrażach, serialach, telenowelach oraz reality show. 17 lipca 2019 roku obchodzi 50 urodziny. Na zdjęciu: Jarosław Jakimowicz Źródło: AKPA Autor: Gałązka

Jarosław Jakimowicz wyzywa ludzi pod wpisem Donalda Tuska

Jednak niezależnie, gdzie pojawi się Jakimowicz, nie potrafi trzymać się dziennikarskich standardów. Wyzywa innych, zachowuje się nieprofesjonalnie i ostentacyjnie manifestuje swój światopogląd. Najnowszym dowodem na to są komentarze, jakie zamieścił właśnie pod wpisem Donalda Tuska w mediach społecznościowych.

Szef Platformy Obywatelskiej opublikował na Instagramie zdjęcie z Joe Bidenem. Opatrzył je słowami: "Naprawdę jest z czego się cieszyć! No bo wyobraźcie sobie, że prezydentem mógł ponownie zostać polityk zależny od Moskwy, niechętny Ukrainie i Unii Europejskiej, myślący na serio o wycofaniu USA z NATO. Do dziś nie rozumiem, dlaczego cały PiS tak był w Trumpie zakochany. Może ze względu na jego pierwsze imię? Zdjęcie z ostatniej wizyty prezydenta Joe Bidena w Warszawie publikuję dzięki uprzejmości Białego Domu i ambasadora Marka Brzezińskiego".

Post Tuska skomentowało kilkaset osób. Jedną z nich okazał się Jarosław Jakimowicz. "Traktowanie wyborców opozycji za idiotów, analfabetów, głuchych i ślepych trwa" - napisał prowadzący programu "W kontrze".

Jego słowa wywołały burzę. Jeden z internautów wdał się z nim w dyskusję. To wystarczyło, żeby Jakimowicz pokazał swoje prawdziwe oblicze. "Ty do mądrych chyba się nie zaliczasz trollu. Dorobisz się konta, to będziesz miał prawo głosu. A teraz sp..." - napisał.



Zdjęcie fot. @instagram/donaldtusk / materiały prasowe

Rozmówca nie pozostawał mu dłużny, więc były aktor dodał jeszcze: "Do budy kasztanie".