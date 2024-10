Jarosław Boberek, legenda polskiego dubbingu, w animacji "Elli i ekipa straszaków" wcielił się w wujka Szambelana, bardzo poważnego i ambitnego ducha.



"Moja postać ma bogate doświadczenie w tym, jak wywoływać przerażenie" - opowiadał aktor podczas pracy nad polską wersją językową filmu. - "Elli, główna bohaterka, jest bardzo emocjonalna, energiczna, witalna - ale wujkowi też niczego nie brakuje".



Jarosław Boberek przyznał, że w życiu prywatnym również i on często kieruje się emocjami: "Jestem dość gorącym człowiekiem, nie jestem lekki, zwiewny i niewidoczny. Mam swój temperament i mam tego pełną świadomość. Lubię w sobie tę krwistość, lubię doświadczać dużych emocji, lubię, jak coś się dzieje".

Aktor, który w studiu nagraniowym zżył się ze swym przenikającym przez ściany bohaterem, podsumowywał: "Duchy to fantastyczny temat! Duchy intrygują i frapują. Dzieci lubią się bać, ludzie z natury lubią się bać; trochę postraszymy, ale to wszystko jest oczywiście z przymrużeniem oka".

O czym opowiada "Elli i ekipa straszaków"?

Elli bardzo marzy o tym, by znaleźć przyjaciół. Ma z tym kłopot, ponieważ jest duszkiem i wszyscy się jej boją. Gdy jednak stanie przed zadaniem uratowania wuja, będzie mogła liczyć na pomoc napotkanej dopiero co nieszablonowej ekipy. Wspólnie pokażą, że nie taki straszak straszny, jak go malują!

"Elli i ekipa straszaków" w kinach od 25 października!