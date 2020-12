Jared Padalecki w nowej wersji "Strażnika Teksasu"

Cordell Walker zwany Strażnikiem Teksasu to jedna z legendarnych postaci, w które wcielił się Chuck Norris. Emitowany na antenie stacji CBS w latach 1993-2001 serial „Strażnik Teksasu” z jego udziałem doczekał się nowej wersji. Tym razem w roli dzielnego obrońcy prawa zobaczymy znanego z serialu „Nie z tego świata” Jareda Padaleckiego.

Jared Padalecki w zwiastunie nowej wersji "Strażnika Teksasu" /materiały prasowe

Krótkim zwiastunem serialu zatytułowanego "Walker" Padalecki podzielił się za pośrednictwem swojego konta na Twitterze. "Za mną długa droga, by znaleźć się w tym miejscu, ale włożyłem w ten projekt całe serce. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną w trakcie zaplanowanej na 21 stycznia" premiery serialu 'Walker'" - napisał aktor.



Tym razem przygody Strażnika Teksasu Walkera wyprodukowała stacja The CW znana m.in. ze swojego komiksowego uniwersum, tzw. Arrowverse oraz takich seriali jak "The 100" czy "Riverdale".



Jared Padalecki wciela się w serialu "Walker" w rolę Cordella Walkera, tajnego agenta działającego od lat pod przykrywką, który wraca do rodzinnego Austin w Teksasie. Tam odkrywa, że miasto zmaga się z wieloma problemami natury kryminalnej, które wymagają jego interwencji. Pomoże mu w tym nowa partnerka, pierwsza kobieta w szeregach formacji Texas Rangers (w tej roli Lindsey Morgan). Cordell dołączy do Strażników Teksasu dzięki dawnemu znajomemu, kapitanowi, którego gra Coby Bell.

Reklama

Drugim ważnym dla serialu wątkiem będzie wątek rodzinny. Cordell to wdowiec, który po śmierci żony próbuje nawiązać kontakt ze swoimi dziećmi: inteligentnym synem (Kale Culley) i zbuntowaną córką (Violet Brinson). Nie zabraknie również konfliktów z najbliższą rodziną Cordella: bratem (Keegan Allen), matką (Molly Hagen) i ojcem (Mitch Pileggi). Zgłębiając rodzinne tajemnice, Cordell odkryje, że okoliczności śmierci jej żony są co najmniej podejrzane.