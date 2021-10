Jared Leto w miniony weekend przebywał we Włoszech, gdzie koncertował ze swoim zespołem 30 Seconds to Mars. W tym samym czasie przez ulice Rzymu przetoczyły się demonstracje związane z wprowadzeniem nowych restrykcji dotyczących pandemii COVID-19.



Jared Leto w centrum zamieszek w Rzymie

Leto relacjonował te zamieszki za pośrednictwem tzw. instastories. Relacje te nie są już dostępne na jego oficjalnym koncie, ale jak opisuje portal "Variety", można było w nich zobaczyć moment wkroczenia do akcji oddziałów policji, które starły się z protestującymi. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, na którego działanie przypadkiem wystawiony został również Leto.

Demonstracje przetoczyły się przez całe Włochy. Punktem zapalnym było wprowadzenie nowego systemu zielonych przepustek, które będą obowiązkowe dla części Włochów, a można będzie je otrzymać po zaszczepieniu się na COVID-19. Szacuje się, że na ulice wyszło ponad dziesięć tysięcy ludzi. Demonstracje zorganizowane przez prawicową partię Forza Nuova przerodziły się w brutalne zamieszki, w efekcie których aresztowano dwanaście osób.

Jared Leto: W oczekiwaniu na "Dom Gucci"

Leto z powodzeniem łączy karierę muzyka i aktora. Wkrótce premierę będą miały dwa filmy z jego udziałem. Pierwszy to oparty na faktach "Dom Gucci" w reżyserii Ridleya Scotta, który w Polsce będzie można zobaczyć od 26 listopada. Drugi to komiksowe widowisko "Morbius", które do kin powinno trafić w styczniu przyszłego roku. Aktualnie Leto pracuje na planie serialu "WeCrashed". Wciela się w nim w rolę współzałożyciela udostępniającej przestrzenie biurowe platformy WeWork Adama Neumanna.