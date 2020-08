Jared Leto jako Andy Warhol?

Już od czterech lat plotkowano, że Jared Leto wcieli się w króla pop-artu Andy'ego Warhola w poświęconym mu filmie biograficznym. Teraz, przy okazji rocznicy urodzin genialnego artysty, aktor potwierdził, że faktycznie podejmie się takiego wyzwania.

Jared Leto na europejskiej premierze filmu "Legion samobójców", Londyn 2016 AFP

"Tak, to prawda, zagram Andy'ego Warhola w planowanym filmie. Jestem ogromnie wdzięczny i podekscytowany z powodu tej szansy" - napisała Leto na swoim Instagramie.



"Spóźnione życzenia na urodziny - wszystko najlepszego Andy. Tęsknimy za tobą i twoim geniuszem" - dodał, publikując jednocześnie kilka ikonicznych zdjęć Warhola.



Zapowiedź aktora odnosi się prawdopodobnie do filmu, która ma być inspirowany biografią Warhola pióra Victora Bockrisa z 1989 roku. Prawo do jej ekranizacji jakiś czas temu kupił sam Leto. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do tego projektu.

48-letni Leto podejmuje się wyzwań aktorskich tylko od czasu do czasu. Karierę filmową łączy bowiem z muzyczną - jest wokalistą zespołu 30 Seconds to Mars. W 2014 roku otrzymał Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za rolę w filmie "Witaj w klubie".

Najnowszy film z udziałem Leto, ekranizacja komiksu "Morbius", pierwotnie miał wejść do kin 31 lipca, ale jego premiera została przesunięta na marzec 2021 roku. Aktor wciela się w nim w rolę doktora Michaela Morbiusa, który cierpi na bardzo rzadką chorobę krwi. Przeprowadza na sobie w celu uzdrowienia niebezpieczne testy, przez co niechcący zamienia się w wampira.

Andy Warhol zmarł w 1987 roku w wieku 58 lat. Zasłynął tym, że puszkę zupy pomidorowej Campbell i butelkę Coca-Coli uczynił przedmiotem sztuki. Tworzył też portrety gwiazd przy użyciu techniki serigrafii. Przyznawał się do bycia gejem, gdy w USA homoseksualizm był tematem tabu.

Zdjęcie Andy Warhol w swoim studio w Nowym Jorku (1983), fot. Brownie Harris / Corbis / Getty Images