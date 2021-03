Janusz Zakrzeński: Najważniejsze "Nad Niemnem"

Był jedną z 96 osób, która znalazła się na pokładzie samolotu rządowego TU-154 M, lecącego z oficjalną delegacją do Katynia, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku podchodząc do lądowania pod Smoleńskiem. Gdyby żył, aktor Janusz Zakrzeński obchodziłby 8 marca 85. urodziny.

Janusz Zakrzeński /Niemiec / AKPA

O tym, że był autorytetem wielu pokoleń, świadczy lista osób, która wspominała Zakrzeńskiego po katastrofie.

"Znałem go wiele lat. Był moim pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Uczył mnie mówienia prozą. Janusz był bardzo ciepłym pedagogiem. Umiał ośmielić studentów. Wiadomo, aktorstwo to przełamywanie barier, podjęcie ryzyka" - wspominał zmarłego aktora Olgierd Łukaszewicz.

Janusz Zakrzeński urodził się w Przededworzu (woj. świętokrzyskie) w 1936 roku. Był absolwentem krakowskiej PWST, którą ukończył w 1960 roku. W tym samym roku zadebiutował na teatralnych deskach.

Aktor podkreślał w wywiadach, że wprawdzie pochodzi z rodziny aktorskiej, ale pragnienie zostania aktorem dojrzało w nim dopiero po dwóch latach studiowania medycyny we Wrocławiu.

"I po dziewięciu miesiącach pracy w Pogotowiu Ratunkowym. Pracowałem jako sanitariusz. I dopiero w 1956 roku, kiedy dowiedziałem się, że są egzaminy dodatkowe do szkoły teatralnej w Krakowie, stanąłem do egzaminu. Na szczęście dla jednych, a na nieszczęście dla drugich, zostałem przyjęty" - wspominał po latach Zakrzeński.

Zakrzeński był przede wszystkim aktorem teatralnym. Grał w najlepszych i najwybitniejszych teatrach w kraju. Był aktorem Teatru Starego w Krakowie, Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Nowego w Warszawie, a od 1967 roku związany był z Teatrem Polskim w Warszawie, w którym jeszcze dzień przed tragedią w Smoleńsku grał w spektaklu "Dżuma".

Pytany o swoje największe dokonania aktor wyliczał seriale: "Czarne chmury" (namiestnik Erick von Hollstein), "Stawkę większą niż życie" (Wehrnitz), "Życie na gorąco" (don Octavio Alezan) i film "Sekret Enigmy" (pułkownik Gwido Langer), przyznawał jednak, że najważniejsza w jego karierze była rola Benedykta Korczyńskiego.

"Najważniejsze jest 'Nad Niemnem' - rola Benedykta Korczyńskiego, który miał kłopoty z żoną, bo cierpiała na wiecznego globusa. Film 'Tumor Witkacego' to była piękna, wspaniała przygoda. I rola marszałka Józefa Piłsudskiego w filmie oraz w serialu 'Polonia Restituta'" - wyliczał Zakrzeński.

Wśród kolegów najwyższe uznanie zdobył rolą Stanisława Ignacego Witkiewicza w filmie Grzegorza Dmowskiego "Tumor Witkacego".

Wideo Tumor Witkacego - spacer 1

"Musiał podjąć ryzyko ekstrawagancji, przybierania min, specjalnego sposobu mówienia. To była bardzo zarysowana postać. Przyniosła mu wiele nagród" - zauważył Olgierd Łukaszewicz.

Aktor miał wiele wybitnych ról w Teatrze Polskiego Radia, użyczał także głosu do wielu filmów dla dzieci i młodzieży m.in. "Księga Dżungli", "Herkules", czy "Opowieści z Narnii - Książę Kaspian". Wykonywał tytułową piosenkę w animowanej wersji "Rodziny Adamsów (1992).



Rolą życia, która określiła go jako aktora, była jednak kreacja Józefa Piłsudskiego w filmie "Polonia Restituca" Bohdana Poręby. Interesujące, że Zakrzeński zagrał także w "Misiu" postać reżysera, będącą satyrą na reżimowego Porębę. Kreacja Bogdana Zagajnego, reżysera filmu "Ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta" świadczy o wielkim poczuciu humoru i dystansie Zakrzeńskiego do samego siebie.

Aktor grał również Piłsudskiego w okolicznościowych, rocznicowych spektaklach o marszałku. W 2005 roku aktor zagrał w przedstawieniu Magdaleny Ciesielskiej "Pasjanse Pana Marszałka - czyli rzecz o Józefie Piłsudskim", wystawianym z okazji 138. rocznicy urodzin Piłsudskiego. Jest autorem autor książki "Moje spotkania z marszałkiem".



Wideo Wspomnienie Janusza Zakrzeńskiego

W 2005 roku Zakrzeński wystąpił w 15 odcinkach serialu "M jak Miłość", wcielając się w postać profesora Michała Dziduszko.

"Pamiętam jak dziś, kiedy po raz pierwszy pojawił się na planie. Jego niski, dudniący głos, cięty żarcik i gesty... powodowały, że wzbudzał respekt od samego początku. Szybko jednak okazało się, że mimo różnicy wieku świetnie się dogadujemy. Że to w rzeczywistości - bardzo ciepły i lubiący młodych ludzi człowiek. Traktował nas jak równych partnerów i bardzo nam kibicował. Szczery i otwarcie mówiący o tym, co myśli. Już na zawsze w pamięci utkwią mi anegdoty o Marszałku Piłsudskim, które opowiadał podczas przerw na planie serialu" - na swym blogu pisał Rafał Mroczek.

Oprócz nagród filmowych i teatralnych Janusz Zakrzeński był odznaczany orderami rangi państwowej: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także Orderem "Zasłużony dla narodu i Kościoła" przyznanym przez Prymasa Polski. Był członkiem rady programowej Związku Piłsudczyków, a także założycielem Akademii Dobrych Obyczajów, w której wykładał. W 2008 roku "Światowy Zjazd Sybiraków" przyznał mu nagrodę "Ambasadora Sybiraków" za rolę w spektaklu "Bezgłośny krzyk". W 2009 roku ponownie został "Ambasadorem Sybiraków" za całokształt pracy.

O wielokrotnym wcielaniu się w marszałka Józefa Piłsudskiego, Janusz Zakrzeński po latach mówił tak: "Lubię grać tę rolę, nie tyle ze względu na podobieństwo fizyczne, co na fakt, że urzekają mnie myśli wypowiadane niegdyś przez marszałka, które obecnie przekazuję widzom. Dziś przypomnieć warto choćby jego przestrogę: Kto nie szanuje przeszłości, ten nie jest godzien teraźniejszości".