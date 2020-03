Janusz Chabior w obsadzie "Listów do M. 4"

Kolejnym aktorem, którego po raz pierwszy zobaczymy w świątecznej serii "Listy do M.", jest Janusz Chabior. Aktor podzielił się zdjęciem z planu powstającego właśnie filmu na Instagramie. "Listy do M. 4" w kinach od 4 listopada.

Janusz Chabior niezbyt często pojawia się w komediach romantycznych... /Jarosław Antoniak /MWMedia

Zdjęcie opublikowane przez aktora nie pozostawia wątpliwości. Można bowiem zobaczyć Janusza Chabiora w towarzystwie stałych członków ekipy serii "Listy do M." - Piotra Adamczyka i Agnieszki Dygant, którzy wcielają się w postaci Szczepana i Kariny Lisickich. Oprócz trójki aktorów na zdjęciu z planu jest też Matylda Radosz. Dziewczynka gra córkę państwa Lisickich, pięcioletną Amelkę.

Reklama

"Mieliśmy farta, bo dziewczynka jest bardzo urocza i zdolna. Z dziećmi w filmach jest bardzo różnie. Czasami jest tak, że przed kamerą tracą swoją dziecinność, świeżość. Stresują się i różnie to bywa. A my mamy szczęście, bo dziewczynka jest śliczna i zdolna. Mamy super córeczkę i fajny wątek" - mówiła o roli Matyldy Radosz w "Listach do M. 4" Agnieszka Dygant w rozmowie z PAP Life.

Nie wiadomo jeszcze, w jaką rolę wcieli się w filmie "Listy do M. 4" Janusz Chabior. To kolejna osoba z obsady po Cezarym Pazurze, Magdalenie Boczarskiej i Rafale Zawierusze, która pojawi się w świątecznej serii po raz pierwszy.

W "Listach do M. 4" zobaczymy też Tomasza Karolaka, Mateusza Winka, Wojciecha Malajkata, Izabelę Kunę, Magdalenę Różczkę, Borysa Szyca oraz Danutę Stenkę. Reżyserem filmu jest Patrick Yoka, dla którego "Listy do M 4" będą fabularnym debiutem na dużym ekranie.