Jane Seymour: Hollywoodzki symbol seksu

Jane Seymour, gwiazda serialu "Doktor Quinn" i niegdysiejsza dziewczyna Bonda, wciąż uznawana jest za jedną z najpiękniejszych aktorek w Hollywood. W najnowszym wywiadzie Seymour, która w lutym będzie obchodziła 70. urodziny, wyznała, że choć komplementy są niewątpliwie miłe dla jej uszu, stara się mieć do nich dystans. "Czy nadal jestem kobietą z krwi i kości? Zdecydowanie! Wiek to tylko liczba" - zapewnia.

Jane Seymour ma 70 lat i wciąż doskonale wygląda /Mike Coppola /Getty Images

Jane Seymour mimo upływu lat wciąż zaliczana jest do grona najbardziej atrakcyjnych gwiazd Fabryki Snów. Brytyjska aktorka, która 15 lutego skończy 70 lat, zdaje się skutecznie opierać prawom przemijania, nadal prezentując nienaganną sylwetkę oraz emanując iście młodzieńczym urokiem.



Jak przyznała w rozmowie z "People", choć bycie nazywaną "hollywoodzkim symbolem seksu" łechcze jej ego, stara się zachować dystans do kierowanych pod jej adresem pochlebstw. "Nie do końca rozumiem, co się za tym określeniem kryje, ale bez wątpienia mi to schlebia. Czy nadal jestem kobietą z krwi i kości? Zdecydowanie! Wiek to tylko liczba. Czuję się obecnie niesamowicie zdrowo i dobrze" - przekonuje gwiazda. I dodaje, że za jej imponującym wyglądem nie stoi żaden magiczny trik - doskonałą figurę i kondycję zawdzięcza zbilansowanej diecie i aktywności fizycznej.



Laureatka dwóch Złotych Globów i nagrody Emmy, którą pamiętamy z kultowej roli w serialu "Doktor Quinn" oraz występu w filmie "Żyj i pozwól umrzeć", w którym wcieliła się w dziewczynę Bonda, nie może obecnie narzekać na brak zawodowych wyzwań. Na początku zeszłego roku premierę miała komedia "Wojna z dziadkiem", w której pojawiła się na ekranie u boku Roberta De Niro i Umy Thurman. Przez ostatnie miesiące pracowała na planie dramatu "Ruby’s Choice" w reżyserii Michaela Budda oraz kręconego w Hiszpanii serialu, w którym zagrała Eleonorę Akwitańską.