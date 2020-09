Jane Fonda: Rozczarowujący Brando, wspaniała Monroe

W najnowszym wywiadzie dla „The New York Times” słynna aktorka opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z wieloletnią pracą w przemyśle filmowym oraz relacje, jakie nawiązała z innymi wielkimi gwiazdami kina. Aktorka odniosła się do znajomości z Marilyn Monroe oraz Marlonem Brando. Gwiazdor „Ojca chrzestnego” nie zrobił na niej wrażenia.

Jane Fonda /Rachel Luna /Getty Images

Jane Fonda uznawana jest za jedną z największych gwiazd kina. Aktorka, której kariera trwa nieprzerwanie od lat 50. XX wieku, stworzyła szereg pamiętnych kreacji, za które została uhonorowana prestiżowymi nagrodami, m.in. dwoma Oscarami za role w filmach "Klute" i "Powrót do domu", cztery Złote Globy, dwie nagrody BAFTA oraz Złotego Lwa za całokształt twórczości, którego otrzymała w 2017 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.



Fonda współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami i aktorami, którzy dziś są legendami kina. Jednym z nich był Marlon Brando, którego poznała na planie thrillera "Obława" Arthura Penna.

"Był rozczarowujący. Choć bez wątpienia był wielkim aktorem" - wyznała bez ogródek Fonda w odpowiedzi na pytanie Maureen Dowd z "The New York Times" o ich relację.



Marlon Brando: Ostatni z wielkich 1 / 16 Był jednym z najwybitniejszych aktorów XX wieku, odtwórcą niezapomnianych kinowych kreacji - Stanleya Kowalskiego w "Tramwaju zwanym pożądaniem", Vito Corleone w "Ojcu chrzestnym", czy pułkownika Kurtza w "Czasie apokalipsy". Gdyby żył, Marlon Brando obchodziłby w czwartek, 3 kwietnia, 90. urodziny - fot. Paramount Pictures. Źródło: East News udostępnij

Reklama

Gwiazda, która była trzykrotnie zamężna, zdradziła też, że żałuje tego, iż nie nawiązała romansu z soulowym piosenkarzem Marvinem Gayem.



"Osobą, o której wciąż myślę, jest Marvin. Gdy się poznaliśmy, on chciał się do mnie zbliżyć, ale ja nie przejawiałam zainteresowania. Byłam wtedy związana z Tomem Haydenem, moim ówczesnym mężem. Po latach przeczytałam gdzieś, że miał ponoć moje zdjęcie na lodówce. Dowiedziałam się tego już po jego śmierci" - wyznała aktorka.



Gwiazda dramatu "Czyż nie dobija się koni?" opowiedziała też o swojej przelotnej znajomości z Marilyn Monroe. Obie panie uczęszczały na zajęcia aktorskie do słynnego aktora i wykładowcy Lee Strasberga.



Jane Fonda kończy 80 lat 1 / 13 Jane Fonda świętuje 80. urodziny. Ma na koncie dwa Oscary, trzy burzliwe małżeństwa (ostatnie - z telewizyjnym potentatem Tedem Turnerem) i aktywną karierę społeczno-politycznej aktywistki. Nie wszyscy pamiętają, że pod koniec lat 60. po roli w filmie "Barbarella" uznano ją za symbol seksu; dekadę później zrewolucjonizowała przemysł fitness wypuszczając na rynek kasetę wideo "Jane Fonda’s Workout". Źródło: AFP udostępnij

"Myślę, że mnie lubiła, bo pociągała ją u ludzi wrażliwość. Nigdy nie zapomnę przyjęcia zorganizowanego przez Lee, na którym Marilyn też się pojawiła. Przyszła spóźniona i gdy tylko przekroczyła próg, wszyscy mężczyźni zaczęli drżeć. Byli fizycznie podekscytowani i autentycznie poruszeni faktem, że ona tam jest. Natychmiast podeszła do mnie, by porozmawiać" - zdradziła Fonda. I dodała, że darzyła Monroe ogromnym podziwem. "Ona po prostu emanowała blaskiem. Jej skóra, włosy, wszystko. Nigdy czegoś takiego nie widziałam" - stwierdziła.