Jane Fonda na liście 100 najbardziej inspirujących kobiet

W tym roku nazwiska tych 100 kobiet są wybrane przez BBC według pewnego klucza. Są to kobiety, które przewodzą zmianom i wprowadzają zmiany w tych burzliwych czasach. Jane Fonda została wyróżniona m.in. za swoją walkę ze zmianami klimatycznymi.

- Zbyt długo definiowali mnie inni ludzie. Mężczyźni. Nie czułam się sobą - mówi Jane Fonda /Andreas Rentz /Getty Images

"Nie możemy pozostawić młodym ludziom samodzielnej walki o swoją przyszłość" - powiedziała Jane Fonda, gdy rok temu wraz z organizacją Oil Change International protestowała przed budynkiem Kapitolu w Waszyngtonie.



Zdjęcia z tej manifestacji obiegły świat, gdyż aktorka znalazła się wśród aresztowanych protestujących. Jednak mimo to zapowiadała dalsze protesty.



"Zdecydowałam, że muszę opuścić swoją strefę komfortu, zaangażować się w obywatelskie nieposłuszeństwo i zaryzykować aresztowanie, ponieważ musimy zintensyfikować działania. To prawdziwy kryzys" - mówiła później w rozmowie z CBC.



"To niezłe doświadczenie wiedzieć, że jesteś bezsilny, że zostałeś zakuty w kajdanki i że byłeś całkowicie pod kontrolą policji" - dodała.

W tej samej rozmowie przyznała, że siła protestu nie zmieni polityki z dnia na dzień, ale przywołuje "sławę", która, jak mówi, jest ważna, aby zmotywować innych do działania zgodnie z ich przekonaniami. Ta postawa nie jest niczym nowym dla aktorki, która przez ponad 50 lat demonstrowała m.in. na rzecz praw kobiet i rdzennych mieszkańców.



"Nie jestem miękką hollywoodzką córką Henry'ego Fondy" - zapewniała. I nie kłamała. Ta postawa towarzyszy jej do dziś.

Zapytana w rozmowie z "Harper's Bazaar", co nieustannie motywuje ją do walki powiedziała: "Chcę móc dobiec końca życia i czuć, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy" .

"To, co motywuje mnie do kontynuowania działalności jako aktywistki, to stawka. Stawką jest to, czy będzie przyszłość, w której warto żyć. A jeśli to nie jest motywacja, to nie wiem, co nią jest" - dodała.

