Jan Nowicki nie żyje. Teresa Budzisz-Krzyżanowska wspomina aktora

Wiadomości

"To był wspaniały kolega i bardzo mi żal, że go już nie ma między nami. Bardzo go ceniłam, lubiłam i szanowałam" - mówi aktorka teatralna i filmowa Teresa Budzisz-Krzyżanowska, która współpracowała z Janem Nowickim m.in. w Starym Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Krakowie.

Jan Nowicki zmarł 7 grudnia 2022 roku AKPA