Jan Komasa przewodniczącym jury na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym

Jan Komasa został przewodniczącym jury międzynarodowego konkursu krótkometrażowego na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym.

Jan Komasa na planie filmu "Hejter. Sala samobójców" /Tomasz Adamowicz / Agencja FORUM

Organizatorzy jubileuszowego 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego ogłosili właśnie, że przewodniczącym jury międzynarodowego konkursu krótkometrażowego został Jan Komasa.

To niezwykły dzień dla tego reżysera, bowiem dopiero co jego film "Sala samobójców. Hejter" zwyciężył na prestiżowym Tribeca Film Festival 2020. Decyzja jury była jednogłośna. To pierwszy polski film w historii, który znalazł się w konkursie głównym (International Narrative Competition) tej imprezy i pierwszy, który zdobył główną nagrodę.

"Z dumą i radością ogłaszamy pierwszego członka jury tegorocznej edycji festiwalu! Najnowszy film Jana Komasy 'Sala Samobójców. Hejter' zdobył wczoraj nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego na jednym z najważniejszych amerykańskich festiwali - Tribeca Film Festival. Zeszły rok należał do filmu 'Boże Ciało', za który Komasa otrzymał m.in. nominację do Oscara" - brzmi komunikat na oficjalnym profilu festiwalu na Facebooku.

"W przyszłym tygodniu ogłosimy wszystkich pozostałych członków jury" - dodają organizatorzy.

Program jubileuszowego 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego został w całości przeniesiony do sieci. Najnowsze filmy dokumentalne, animowane i krótkie fabuły ze świata, oczekiwane polskie premiery, a także spotkania z twórcami będą dostępne online, bez wychodzenia z domu. Szczegółowy program będzie opublikowany w połowie maja.

60. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie online się w dniach 31 maja - 7 czerwca 2020.

Dla reżysera, producentów i całej ekipy filmu "Sala samobójców. Hejter" wygrana w Tribece to szansa na drugie życie dla filmu, który mimo entuzjastycznych recenzji i znakomitej frekwencji podczas weekendu otwarcia w kinach, zszedł z ekranów niespełna tydzień po premierze, stając się symbolem potężnych problemów, jakie przeżywa branża filmowa w obliczu epidemii.

"Cieszę się podwójnie, gdyż 'Hejter' w związku z zamknięciem kin z powodu pandemii stał się ofiarą wirusa, a w konsekwencji dramatem dla naszych producentów. Teraz dzięki tej nagrodzie dostał drugie życie. Przede wszystkim jednak wielką radość wzbudza fakt, że spragniony dobrych wiadomości świat międzynarodowego filmu znowu z całą mocą usłyszy o polskim kinie, a czymże innym jak wspaniałą wiadomością jest wygranie jednego z najważniejszych festiwali na świecie" - skomentował wygraną Jan Komasa.