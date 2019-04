Jan Kobuszewski: Teraz tylko odpoczywam

Twierdzi, że do szczęścia rodzinnego potrzebne są trzy rzeczy: cierpliwość, tolerancja i ułańska fantazja! Dla niego szklanka jest zawsze do połowy pełna. W piątek, 19 kwietnia, mistrz polskiej komedii obchodzi 85. urodziny.

Jan Kobuszewski ma już 85 lat AKPA

- Gdybym swój zawód traktował jako przymus, byłoby tragicznie. Lubię to, co robię i sprawia mi to przyjemność - mawia aktor.

Reklama

Urodził się jako dziecko słabego zdrowia. Mizerne, chude, które wcale nie chciało jeść. Lekarz bez ogródek powiedział rodzicom, że rokowania są kiepskie. Stał się jednak cud!

11-letni staruszek

Jan Kobuszewski śmieje się, że albo diagnoza była mylna, albo zadziałała Boża opatrzność.

Kiedy wybuchła wojna, miał zaledwie 5 lat. Mieszkając na warszawskiej Pradze, na co dzień widział hitlerowskich okupantów. Jego starsze siostry (jedna z nich, Hanna, jest matką aktora Wiktora Zborowskiego) zdawały sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie wszystkim groziło. Najmłodszy Jasiu tylko przeczuwał. Z czasem jednak i on zobaczył grozę tamtych czasów.

Doskonale pamięta, jak pod koniec każdego dnia zbierała się cała rodzina, żeby wspólnie się pomodlić. Często gromadzili się wokół podwórkowej kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej, ufundowanej przez jego rodziców. Przeżył też Powstanie Warszawskie.

- Byłem 11-letnim staruszkiem z bagażem pamięci dramatycznych przeżyć, pogrzebów, widoku trupów, pożarów, zniszczeń - wspomina.

Kiedy wojna wreszcie się skończyła, zachłysnął się życiem i wolnością!



Zdjęcie Jan Kobuszewski - portret aktora (2005) / Rafał Latoszek / Fotonova

Dusza Dudka

Poczucie humoru wyssał z mlekiem matki. Miał je od najmłodszych lat. Zresztą, jak sam twierdzi, nie można się tego nauczyć. Oczywiście trzeba szlifować swój warsztat, ale sama umiejętność dostrzegania komicznych sytuacji wokół siebie to dar. I on go ma, a publiczność to docenia.