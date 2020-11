Jan Holoubek z Nagrodą Specjalną Jury na festiwalu w Tallinie

Reżyser "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy" Jan Holoubek otrzymał Nagrodę Specjalną Jury na Black Nights Film Festival w Tallinie. Film doceniono "za niesamowity debiut reżyserski, opowiadający o horrorze niesprawiedliwości" - poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF).

Kadr z filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" /Robert Pałka /materiały prasowe

Jak wyjaśniono na stronie PISF-u, film brał udział w konkursie debiutów filmowych.

"Tallinn Black Nights Film Festival (POFF) to jedna z najważniejszych imprez filmowych na świecie. Ze względu na pandemię 24. edycja estońskiej imprezy (13-29 listopada) przyjęła rozwiązanie hybrydowe: pokazy dla publiczności odbywały się w kinie, natomiast dla akredytowanych gości oraz prasy na platformie online" - czytamy w informacji.

W programie 24. Black Nights Film Festival znalazło się dziewięć polskich produkcji i koprodukcji: "Parkiet" Aleksandra Mindadze (Konkurs Główny), "Magnezja" Macieja Bochniaka, "Szarlatan" Agnieszki Holland, "Aida" Jasmili Zbanić i "The Disciple" Chaitanya Tamhane (Current Waves). W sekcji Midnight Shrivers prezentowany był "Komar" Filipa Jana Rymszy, w kategorii Screen International Critics' Choice - "Sweat" Magnusa von Horna, a w konkursie filmów dziecięcych "Czarny Młyn" Mariusza Paleja.

Przypomniano, że film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka podczas 39. Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie został nagrodzony aż pięcioma statuetkami, w tym za najlepszą reżyserię (Jan Holoubek), najlepszą rolę męską (Piotr Trojan), najlepszy scenariusz (Andrzej Gołda), najlepsze zdjęcia (Bartłomiej Kaczmarek). Otrzymał także Nagrodę Publiczności. Z kolei na EnergaCAMERIMAGE "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" został uznany za najlepszy debiut reżyserski.

"To poruszający dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. Młody mężczyzna został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Ta poruszająca fabularna opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie, pełna jest napięcia i mocnych, wyrazistych postaci" - czytamy na stronie PISF-u.

W obsadzie filmu znaleźli się, m.in.: Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka, Dariusz Chojnacki i Piotr Trojan, który zagrał rolę Tomasza Komendy.

"Twórcy filmu pokazują nieznane wątki i rzucają nowe światło na wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Komendy. Podejmują też próbę znalezienia odpowiedzi na aktualne do dziś pytania: jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?" - napisano o filmie.

Realizacja filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" była współfinansowana przez PISF.