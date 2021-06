Jan Holoubek z nagrodą im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa"

Jan Holoubek, reżyser dramatu sensacyjnego "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", został laureatem Nagrody im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa". Przyznawaną corocznie za najlepszy debiut nagrodę ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Jan Holoubek z nagrodą "Perspektywa" /Borys Skrzyński/SFP /materiały prasowe

Reklama

- Przede wszystkim dziękuję Pani Krystynie Cierniak-Morgenstern, która zdecydowała, że nagroda "Perspektywa" trafi w moje ręce. Jest to dla mnie olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt. Ta nagroda ma dla mnie duże znaczenie również na poziomie osobistym, ze względu na fakt, że miałem szczęście poznać pana Janusza "Kubę" Morgensterna osobiście, lata temu, kiedy kierował studiem Perspektywa. Pan Janusz wsparł jedną z moich szkolnych produkcji, która bez pomocy studia nie miałaby szans powstać. Mimo, że nie musiał tego robić, zdecydował zainwestować we mnie i moją twórczość na samym starcie. Tym bardziej jest mi miło, że dziś odbieram nagrodę Jego imienia, bo świadczy to o tym, że Jego inwestycja nie była do końca chybiona - mówił Jan Holoubek.



- Czekałem na polski film, który byłby nie tylko filmem na dziś, ale odnosiłby się do naszej przyszłości. Taki właśnie jest debiut Jana Holoubka "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Ten film dobrze się kończy, ale z drugiej strony pokazuje też, że na sprawiedliwość trzeba czasem długo czekać, choć niekoniecznie aż 18 lat. Kiedyś kino moralnego niepokoju apelowało do poczucia solidarności. Ten film, pokazuje, jak wiele zależy od samotnych fighterów, takich jak Remigiusz Korejwo. I znów przyda się ten cytat: "Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach" - czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez krytyka filmowego Tadeusza Sobolewskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" [trailer 2] materiały dystrybutora

Reklama

"Perspektywa" to nagroda przyznawana za najbardziej obiecujący debiut dla reżysera, którego twórczość posiada wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość. Laureata nagrody wybiera Kapituła, która obraduje pod przewodnictwem Krystyny Cierniak-Morgenstern - pomysłodawczyni "Perspektywy". Nagrodę w wysokości 30 tys. zł ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Autorem statuetki jest prof. Adam Myjak.

Pierwszym laureatem "Perspektywy" - za rok 2011 - był Adrian Panek. Reżyser otrzymał statuetkę za swój debiutancki film "Daas". Wśród laureatów znajdują się także: Maria Sadowska, Bodo Kox, Elżbieta Benkowska, Julia Kolberger, Łukasz Ostalski, Katarzyna Jungowska, Maciek Bochniak, Jan P. Matuszyński, Paweł Maślona oraz Ewa Bukowska. Podczas poprzedniej edycji Nagroda "Perspektywa" trafiła w ręce Łukasza Kośmickiego za film "Ukryta gra".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ukryta gra" [trailer 2] materiały dystrybutora

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" - debiut reżyserski Jana Holoubka - to poruszający dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu Tomasza Komendy - młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" 1 / 6 Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość? Źródło: materiały dystrybutora Autor: Robert Pałka udostępnij

Uroczyste wręczenie nagrody "Perspektywa" odbyło się w poniedziałek, 31 maja 2021 roku w Kinie Kultura w Warszawie. Gala została zorganizowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich.