Jan Frycz i Mirosław Baka w obsadzie "Psy 3. W imię zasad"

Filmowe ścieżki tych wybitnych aktorów ponownie się przecięły. Po prostu dobre kino nie może się bez nich obejść. Jan Frycz i Mirosław Baka dołączyli do obsady filmu "Psy 3. W imię zasad".

Jan Frycz na planie filmu "Psy 3. W imię zasad" /Bartosz Mrozowski/Kino Świat /materiały dystrybutora

- Mój bohater poznał Franza Maurera jeszcze w starych, dobrych czasach służby, gdy wiedzieć wszystko o wszystkich było najlepszą walutą. Zmieniły się czasy, ale kontakty pozostały. Kto i jak je wykorzysta? Tego dowiemy się w kinie. - mówi Jan Frycz.

-"Psy" były filmem szczególnym. Wywołały powszechny szok. Potem przez dłuższy czas żaden film amerykański nie mógł dorównać emocjami temu, co zrobili nasi chłopcy w "Psach". To tak naprawdę Władek otworzył drogę do polskiego kina komercyjnego. Mimo tego, że na tę komercję się nie nastawia. Robi po prostu dobre, męskie kino, na które ludzie chcą chodzić. - mówi Mirosław Baka.

"Psy 3. W imię zasad" w reżyserii i według scenariusza Władysława Pasikowskiego trafią na ekrany kin 17 stycznia 2020 roku. W rolach Franza Maurera i Waldka "Nowego" Morawca ponownie zobaczymy Bogusława Lindę i Cezarego Pazurę. Partnerują im: Marcin Dorociński, Sebastian Fabijański, Tomasz Schuchardt, Jan Frycz i Mirosław Baka. Kolejne nazwiska obsady poznamy wkrótce.



Zdjęcie Mirosław Baka (C) na planie filmu "Psy 3. W imię zasad" / Bartosz Mrozowski/Kino Świat / materiały dystrybutora

Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku... nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i "Nowego". Ich spotkanie zmieni wszystko.

Producentem filmu jest Klaudiusz Frydrych, współtwórca sukcesu świetnie przyjętego przez widzów i krytyków "Jacka Stronga". Partneruje mu Janusz Dorosiewicz, producent hitu "Psy II: Ostatnia krew". Film na podstawie własnego scenariusza reżyseruje Władysław Pasikowski. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki ("Drogówka"). Za montaż odpowiada Jarosław Kamiński ("Zimna wojna", "Jack Strong"), za dźwięk Bartłomiej Bogacki. Scenografię przygotował Wojciech Żogała, kostiumy Małgorzata Braszka. Charakteryzację tworzy Janusz Kaleja. Za postprodukcję obrazu i efekty specjalne odpowiada CHIMNEY POLAND (Zuzanna Hencz, Marcin Drabiński). Kierownictwo nad produkcją filmu objęła Ewa Jastrzębska.