Jan A.P. Kaczmarek zostanie pochowany w Krakowie. Ustalono datę pogrzebu?

Jan A.P. Kaczmarek zostanie pochowany w Krakowie

"Mało kto wie, ale Jan [A.P. Kaczmarek - red.] był Krakowianinem, tutaj założył drugą rodzinę, tutaj walczył o życie i tutaj chcemy, żeby został pochowany. Razem z dwoma innymi festiwalami filmowymi w Krakowie, czyli Mastercard Off Camera i Krakowskim Festiwalem Filmowym wystąpiliśmy do prezydenta Aleksandra Miszalskiego o uhonorowanie kompozytora pochówkiem w Alei Zasłużonych i mam nadzieję, że to wydarzy" - powiedział w środę na konferencji prasowej Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny rozpoczętego właśnie 17. Festiwalu Muzyki Filmowej.



Piaskowski przekazał również podziękowania od Aleksandry Twardowskiej-Kaczmarek, żony artysty, dla całej społeczności festiwalu muzyki filmowej, dla mediów i wszystkich, którzy w ostatnich trudnych chwilach wspierali rodzinę Jana A.P. Kaczmarka.

Specjalne podziękowania zostały złożone personelowi Szpitala Uniwersyteckiego oraz hospicjum, w którym przebywał kompozytor. Wdowa po kompozytorze wyraziła zgodę na państwowy charakter pogrzebu. Nie ma jeszcze decyzji władz miasta w sprawie pochówku w Alei Zasłużonych i data pogrzebu nie została ustalona.

"Był duchem opiekuńczym całej generacji młodych kompozytorów"

Podczas konferencji prasowej Piaskowski podkreślił, że organizatorzy i uczestnicy tego wydarzenia składają hołd artyście, a festiwal jest także dziedzictwem zmarłego kompozytora. Jak przypomniał, w zeszłym roku podczas festiwalu świętowano urodziny kompozytora.

"Był duchem opiekuńczym całej generacji albo kilku generacji młodych kompozytorów. Był ich mistrzem, inspiratorem, motywatorem i wniósł nam tutaj trochę takiego hollywoodzkiego american dream, że sky is the limit" - powiedział dyrektor FMF na konferencji w Krakowie. "Janek będzie z nami ze swoją muzyką, a ja jako dyrektor tego festiwalu mogę obiecać, że zawsze będę dbać o jego muzykę" - dodał.



17. Festiwal Muzyki Filmowej potrwa w Krakowie do niedzieli, 26 maja.