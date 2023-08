Jamie Waylett: Aktor jednej roli

Jamie Waylett urodził się 21 lipca 1989 roku w Londynie. W dzieciństwie doświadczył wielkiej tragedii. Gdy miał dziewięć lat został potrącony przez samochód. Był bliski śmierci, lekarze byli przekonani, że nie przeżyje wypadku, a jeśli wyjdzie z niego żywy, to będzie cierpiał z powodu licznych obrażeń. Okazało się jednak, że Jamie w pełni wyzdrowiał, a po uszkodzeniach mózgu nie było śladu.

Jako jeden z tysięcy dzieci, wziął udział w przesłuchaniu do roli w filmie " Harry Potter i Kamień Filozoficzny ". Początkowo rozważano go do roli Dudleya Dursleya, lecz finalnie po przesłuchaniu, na którym był obecny sam Chris Columbus , został obsadzony w roli Vincenta Crabbe'a, przyjaciela Draco Malfoya.

Jamie Waylett zagrał w sześciu częściach "Harry'ego Pottera". W 2009 roku ogłoszono, że aktor nie wystąpi w dwóch ostatnich z powodu poważnych problemów z prawem.

Jamie Waylett popadł w konflikt z prawem

W 2009 roku Jamie Waylett razem ze starszym o rok kolegą Johnem Innisem został aresztowany w centrum Londynu, kiedy podczas rutynowej kontroli samochodu Innisa znaleziono w nim osiem torebek marihuany. W wyniku późniejszego przeszukania domu Wayletta w Kilburn w północno-wschodnim Londynie znaleziono tam uprawę konopi indyjskich. Odpowiadał wtedy za posiadanie marihuany.



Przed sądem zeznał, że uprawiał marihuanę w domu matki do osobistego użytku. Został skazany na 120 godzin prac społecznych.

W 2011 roku znowu popadł w konflikt z prawem. Został skazany na trzy lata więzienia za udział w bójce podczas zamieszek w Londynie. Wraz z przynajmniej czterema innymi szabrownikami starł się z policją w okolicach Chalk Farm. Aktor przyznał się także do kradzieży butelki szampana z jednego ze zdemolowanych i obrabowanych supermarketów.

Waylettowi postawiono także zarzuty próby zniszczenia lub uszkodzenia mienia podczas rozruchów. Mimo nagrań z kamer, na których widać go uzbrojonego w gotową do użycia bombę benzynową, Wayett nie został uznany za winnego wandalizmu.

Zdjęcie Jamie Waylett, Tom Felton i Joshua Herdman / Yui Mok - PA Images/PA Images via Getty Images / Getty Images

Jamie Waylett: Co robi dziś?

Jamie Waylett odsiedział wyrok i wyszedł z więzienia. Zaczął na nowo budować życie na wolności. Dziś ma 34 lata, jego aktualne zdjęcia możemy zobaczyć na Instagramie. Pierwsze co rzuca się w oczy to tatuaż w formie gwiazdek na jego twarzy, ponadto zapuścił brodę.

W opisie na profilu czytamy, że zajmuje się rapem oraz nagrywaniem filmików dla fanów na stronie Cameo.

