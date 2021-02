Jamie Lee Curtis w ekranizacji gry "Borderlands"

Cate Blanchett, Kevin Hart, a teraz jeszcze Jamie Lee Curtis. Powiększa się obsada ekranizacji popularnej gry komputerowej „Borderlands”, którą reżyseruje specjalista od horrorów – Eli Roth. Curtis wcieli się w rolę Tannis, archeolożki, której umiejętności pomogą odnaleźć drogę do tajemniczego Skarbca kryjącego tajemniczą pozaziemską technologię. Nie pomoże w tym jednak zadra z przeszłości tkwiąca pomiędzy nią, a Lilith, w której rolę wciela się Blanchett.

Jamie Lee Curtis /Christian Augustin /Getty Images

"Praca z legendarną Jamie Lee Curtis była od zawsze moim marzeniem. Jestem podekscytowany poczuciem humoru, ciepłem i inteligencją, jaką wniesie do roli Tannis" - powiedział Eli Roth, cytowany przez portal "Collider". Podobnie jak on, Jamie Lee Curtis rozpoczynała karierę od horrorów. W tym od głośnego "Halloween", do którego później powracała jeszcze kilkukrotnie.



"Jamie jest unikalna. Postaci przez nią kreowane nie tylko mają głębię, ale też są wyjątkowo rozrywkowe. Pracowaliśmy już z nią przy filmie 'Na noże', prowadziła też zorganizowaną przez nas zbiórkę na rzecz pomocy pracownikom zamkniętych z powodu COVID-19 kin. Jesteśmy podekscytowani tym, że znów będziemy razem współpracować" - mówi Nathan Kahane, z produkującego film "Borderlands" studia Lionsgate.



Reklama

"Borderlands" to wydana w 2009 roku gra typu first-person shooter (FPS), czyli tzw. strzelanka pierwszoosobowa. Jej akcja obserwowana jest oczami głównego bohatera. Co wyróżniało "Borderlands" na tle innych tego typu produkcji, to próba połączenia FPS-a z mechanizmami znanymi z gier typu role-playing game (RPG). Akcja gry "Borderlands" rozgrywa się na planecie Pandora, a celem gracza jest walka z miejscowymi bandytami oraz poszukiwanie tzw. Skarbca, w którym kryje się tajemniczy artefakt obcych. Scenariusz filmowej wersji tej gry napisał autor serialu "Czarnobyl" - Craig Mazin.



Ostatnie dwa lata to świetny okres w karierze Jamie Lee Curtis. Wystąpiła w dwóch ogromnych hitach kasowych, czyli filmach "Halloween" oraz "Na noże". Na premierę czekają już dwie kolejne części serii legendarnych slasherów: "Halloween zabija" oraz "Halloween Ends".