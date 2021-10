Jamie Foxx: Zatwardziały kawaler

Wiadomości

Jamie Foxx wydał niedawno książkę zatytułowaną "Act Like You Got Some Sense: And Other Things My Daughters Taught Me", w której dzieli się z czytelnikami swoimi wspomnieniami, anegdotami z życia i refleksją na temat ojcostwa. Przy okazji jej promocji wielokrotnie nagradzany aktor, komik i wokalista został zapytany o jeden szczegół ze swojego życia prywatnego.

Jamie Foxx /Leon Bennett/WireImage /Getty Images