Jamie Foxx wraca do telewizji po 19 latach

Jamie Foxx powraca do grania w serialu po 19 latach. Opowieść będzie inspirowana prawdziwymi perypetiami rodziny Foxxów, a dokładniej ojca i córki. Tytuł „Dad Stop Embarrassing Me” nie jest zatem przypadkowy.

Jamie Foxx z córką Corrine / Steve Granitz/WireImage /Getty Images

Jak donosi serwis Hollywood Reporter, Netflix dał zielone światło aktorowi i jego córce Corinne na realizację komediowego serialu o perypetiach ojca i córki. Szerszy opis fabuły nie jest na razie znany.



Wiadomo za to, że Jamie Foxx będzie zaangażowany w ten projekt wielowymiarowo. Będzie producentem, odtwórcą głównej roli (aktor wraca do grania w serialu po 19-letniej przerwie) i kimś, kto dostarczy pomysłów scenarzystom - fabuła będzie bowiem inspirowana wydarzeniami z jego prywatnego życia, a konkretnie relacją z córką Corinne. Latorośl gwiazdora wesprze w zadaniach produkcyjnych (będzie to jej debiut w roli producentki), ale nie pojawi się w serialu w charakterze aktorki.



Współpraca Foxxa z Netflixem jest zakrojona na większą skalę. W październiku na tej platformie zadebiutuje nowy film Jamiego - "Power". Jest to kino akcji z elementami thrillera i science fiction. Film opowiada o nowym narkotyku, który pojawia się w Nowym Orleanie, pigułce, która daje zażywającej go osobie supermoc.

Wideo „Power” z Jamiem Foxxem | Oficjalny zwiastun | Netflix

Córka Foxxa, Corinne ma 26 lat. Nie ma pewności, kim jest jej matka. Aktor zabierał Connie na czerwony dywan, od kiedy skończyła 7 lat. Córka Foxxa pracuje jako modelka i aktorka.