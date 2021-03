Jamie Foxx wraca do korzeni

Po 25 latach jeden z gwiazdorów Hollywood wraca do swoich korzeni - informuje Netflix w opublikowanym właśnie zwiastunie sitcomu "Tato, nie rób mi obciachu". Gwiazdorem, o którym mowa, jest Jamie Foxx. Popularny aktor, zdobywca Oscara za tytułową rolę w filmie "Ray", w latach 90. ubiegłego wieku był gwiazdą komediowych seriali "In Living Color" i "The Jamie Foxx Show".

Reklama

Jamie Foxx zaczynał karierę od występów w sitcomach /United Archives IFA The Film Archives 2017 /Getty Images

Brian Dixon (w tej roli Jamie Foxx) to odnoszący sukcesy biznesmen. Właśnie został ojcem na pełny etat swojej nastoletniej córki Sashy (Kyla-Drew). Chcąc być najlepszym z możliwych ojców, Brian będzie potrzebował pomocy swojego ojca (David Alan Grier) i siostry (Porscha Coleman). Sasha zaś będzie potrzebować pomocy w zrozumieniu tego, jak radzić sobie ze swoim kochającym, ale chaotycznym ojcem - czytamy w oficjalnym opisie sitcomu "Tato, nie rób mi obciachu".



Serial Netfliksa, który będzie miał swoją premierę już 14 kwietnia. Zainspirowany został prywatnym życiem Jamiego Foxxa i stosunkami łączącymi go z jego córką Corinne Foxx, która jest jedną z producentek serialu "Tato, nie rób mi obciachu". Przy tym sitcomie Foxx spotkał się po raz kolejny z twórcą "The Jamie Foxx Show" Bentleyem Kylem Evansem. Reżyserem serialu jest Ken Whittingham ("Czarno to widzę").

Reklama

Dla Jamiego Foxxa rola w serialu "Tato, nie rób mi obciachu" to kolejna współpraca z Netfliksem po ubiegłorocznym występie w filmie "Power". Innym filmem przygotowywanym przez Foxxa dla tej platformy streamingowej jest komedia "Day Shift". Popularny aktor wcieli się w niej w mężczyznę, który za dnia jest czyścicielem basenów, a nocami pogromcą wampirów. A to nie koniec, bo w przygotowaniu jest również film science-fiction zatytułowany "They Cloned Tyrone", w którym Foxx zagra u boku Johna Boyegi i Teyonah Parris.



Wideo „Power” z Jamiem Foxxem | Oficjalny zwiastun | Netflix

Jamie Foxx powróci też do roli Maksa Dillona znanego pod pseudonimem Electro. Ten złoczyńca i przeciwnik Spider-Mana w filmie "Niesamowity Spider-Man 2" pojawi się po raz kolejny w filmie "Spider-Man: No Way Home". Według niepotwierdzonych informacji, Foxxa będzie można również zobaczyć w reżyserowanym przez Mela Gibsona remake'u "Dzikiej bandy". Foxx znalazł się również w obsadzie nowego filmu Nicka Cassavetesa ("Pamiętnik") zatytułowanego "God Is a Bullet".