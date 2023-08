Jamie Foxx nie próżnuje po chorobie. Jest zaangażowany w aż siedem produkcji

Jak podaje dziennik "Daily Mail" na podstawie informacji uzyskanych od przyjaciela aktora, laureat Oscara za "Raya" jest wciąż w trakcie rehabilitacji. Prowadzi zdrowy tryb życia, przeznacza dużo czasu na ćwiczenia i odpoczynek. Nie chce jednak, by wpłynęło to na jego karierę filmową, którą zamierza aktywnie rozwijać.

Wśród projektów, nad którymi pracuje Foxx, jest komedia sensacyjna "Back in Action". Aktor był w trakcie jej realizacji, gdy w kwietniu został nagle przewieziony do szpitala. Zdjęcia udało się jednak dokończyć i film znajduje się w fazie postprodukcji. Do końca dobiegła także realizacja "Signal Hill", biografii Johnniego Cochrana, prawnika, który kierował obroną O.J. Simpsona. Foxx wcieli się w nim w jedną z drugoplanowych postaci.

Gwiazdor "Miami Vice" zagrał też główną rolę w thrillerze "Tin Soldier". Opowiada on o mężczyźnie, który zakłada grupę wsparcia dla weteranów. Nowych członków szybko przybywa, a zgromadzenie zaczyna przypominać sektę. Wkrótce zaczyna się nim interesować amerykański rząd. W filmie wystąpili także Robert De Niro, Scott Eastwood i John Leguizamo.

Kolejnym projektem gwiazdora jest komedia "Not Another Church Movie", w której zagra on Boga. W roli diabła zobaczymy Mickey’ego Rourke'a. Produkcja zakończyła się tuż przed wybuchem strajku aktorów zrzeszonych w związku zawodowym SAG-AFTRA.

Foxx jest także zaangażowany w animację "Groove Tails", której jest producentem. Użycza on także głosu jednej z postaci. Gwiazdor ma też zagrać w "The Wild Bunch" - nadchodzącym remake’u klasycznego westernu Sama Peckinpaha o tym samym tytule z 1969 roku. U jego boku wystąpią Michael Fassbender i Peter Dinklage.

Foxxa zobaczymy niedługo również w inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami dramacie "The Burial". Fabuła koncentruje się na właścicielu upadającego domu pogrzebowego, który postanawia pozwać konkurenta po fiasku ich wspólnego przedsięwzięcia. Zatrudnia on ekstrawaganckiego i charyzmatycznego adwokata. Foxxowi partnerują na ekranie Tommy Lee Jones, Jurnee Smollett, Mamoudou Athie, Pamela Reed, Bill Camp oraz Alan Ruck.